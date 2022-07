Producția Hidroelectrica a scăzut cu 30%, față de primele șase luni din 2021

În 2021, Hidroelectrica a livrat 16,6 TWh de energie, din care 5,5 TWh au venit din lacurile de acumulare, însă acum, în procente, producția de energie a scăzut cu 30%, față de primele șase luni din anul precedent.

„Pe primul semestru avem cu aproape 3 TWh mai puţin ca anul trecut. Trebuie avut însă în vedere că anul trecut a fost caracterizat de o hidrologie excedentară. Probabil că anul acesta vom produce circa 14 TWh, comparativ cu 14,5-14,6 TWh media anuală”, a transmis compania.

În iulie 2022, gradul de umplere din lacurile de acumulare ale Hidroelectrica a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani de zile. Potrivit datelor Transelectrica, pe data de 17 iulie 2022, procentul de umplere al lacurilor de acumulare ale Hidroelectrica era de 76%. În aceeași perioadă a anului trecut, procentul era de 94%.

Menționăm faptul că 2017 a fost ultimul an cu un grad de umplere al lacurilor de acumulare mai mic decât cel din iulie 2022. În iulie 2017, gradul de umplere al lacurilor de acumulare a fost de 65%, producţia Hidroelectrica pentru acel an fiind de circa 14 TWh, cu 20% mai mică faţă de producția din 2016. Totuși, anul 2017 nu a fost cel mai slab an pentru Hidroelectrica. În 2012 firma a intrat în insolvenţă, iar producţia sa a fost de numai 12 TWh.

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic cu implicații în siguranța națională.

Inființată în anul 2000, Hidroelectrica a reușit să se impună pe Piața de Energie din România datorită experienței, credibilității și flexibilității sale, fiind iîn prezent principalul producător și furnizor de energie din România, dar și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem.

Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizează circa 30% din producția totală a țării, în funcție de hidraulicitatea anului, în timp ce media volumului serviciilor de sistem din ultimii zece ani este de circa 70% din totalul serviciului de reglaj secundar, circa 84% din serviciul de rezervă tertiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitată sau absorbită din rețea în banda secundară de reglaj a tensiunii, din necesarul Sistemului Energetic Național.

Hidroelectrica, prin puternica sa cultură organizațională, urmărește să își consolideze poziția de lider pe Piața de Energie din România printr-o dezvoltare optimă a capacităților de producție, precum și să devină un jucator important al Pieței Regionale de Energie în perspectivă, scrie pe website-ul oficial al Hidroelectrica.