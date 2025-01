Christian Puscasiu a cumpărat Hellas Verona

Fondul american de investiții Presidio Investors, condus de Christian Puscasiu, a finalizat achiziția clubului italian de fotbal Hellas Verona de la antreprenorul Maurizio Setti.

Anunțul a fost făcut miercuri, iar tranzacția marchează intrarea unui nou grup american în fotbalul italian.

Presidio Investors se alătură altor cluburi de top din Serie A, cum ar fi Inter Milano, AC Milan, Roma, Parma, Fiorentina, Venezia și Atalanta, deja deținute de investitori americani.

Christian Puscasiu, managing partner al Presidio Investors, a declarat că echipa a depus eforturi considerabile în ultimele luni pentru a finaliza tranzacția și a subliniat importanța orașului Verona și a comunității locale pentru viitorul clubului.

„Așteptăm cu nerăbdare să facem primii pași în acest oraș istoric, conducând un club care face parte integrantă din Verona și din oamenii săi”, a spus Puscasiu.

Clubul este evaluat între 120 și 130 de milioane de euro

Deși detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice, surse apropiate subiectului au dezvăluit că evaluarea clubului este între 120 și 130 de milioane de euro, inclusiv datoriile și anumite componente variabile. În prezent, Hellas Verona se află pe locul 17 în Serie A, în apropierea zonei de retrogradare, și speră să-și revină sub noii proprietari.

Maurizio Setti, care a condus clubul timp de 13 ani, va rămâne în continuare la Verona în calitate de consilier principal pentru operațiunile fotbalistice, având rolul de a asigura tranziția și stabilitatea echipei. În cadrul noii echipe de conducere, Italo Zanzi, fostul director executiv al AS Roma, va prelua funcția de președinte executiv al clubului.

Christian Puscasiu, care s-a alăturat Presidio Investors în 2017, are o vastă experiență în domeniul investițiilor și al managementului de capital. Înainte de a se alătura Presidio, a fost Co-Head of Direct Private Equity Investments la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), al doilea cel mai mare administrator de fonduri de pensii din Canada. Aici, echipa sa a gestionat investiții private semnificative, iar Puscasiu a dezvoltat strategii de succes în domeniul tehnologiei și al guvernanței corporative.

Puscasiu deține un MBA cu distincție de la Harvard Business School și o licență în inginerie electrică și informatică de la UC Berkeley. De asemenea, el devine al doilea român care devine patron în Serie A, după Dan Șucu, care în decembrie 2024 a devenit acționar majoritar al clubului Genoa.