Conform celor mai recente informații, serialul realizat de ei pentru platforma de streaming Netflix, ”Harry & Meghan”, a fost nominalizat la un premiu destul de important, scrie HelloMagazine. Între timp, se pare că Meghan vrea să-și relanseze cariera, fiind sfătuită să se desprindă de brandul ”Sussex”, a dezvăluit presa de peste ocean.

”Harry & Meghan”, pe lista scurtă a nominalizărilor

Vestea a apărut pe Twitter, documentarul realizat pentru Netflix fiind inclus pe lista scurtă a nominalizărilor pentru ”Cel mai bun serial non-ficțiune” în streaming la Hollywood Critics Awards (HCA). Conform postării de pe Twitter, „nominalizările la premiile HCA TV din 2023 pentru cel mai bun serial non-ficțiune în streaming sunt: ​​”Harry & Meghan”, ”Prehistoric Planet 2”, ”Rainn Wilson and the Geography of Bliss”, ”Rennervations”, ”The 1619 Project” și ”The Reluctant Traveller with Eugene Levy”.

Fanii ducilor de Sussex s-au grăbit să comenteze informația, lăudând serialul: „Harry & Meghan” ar trebui să câștige această categorie. Merită din plin!! Felicitări echipei pentru munca bine făcută”, un alt comentator adăugând: „Felicitări tuturor nominalizaților. Susțin documentarul Harry & Meghan”.

Succes uriaș pentru Netflix, care a depășit ”The Crown”

Documentarul a fost un succes uriaș pentru Netflix. Conform datelor oficiale, 2,4 milioane de oameni s-au conectat la Netflix pentru ziua lansării. Interesant este că a primit un rating mai mare decât serialul Netflix ”The Crown”, care a strâns doar 1,1 milioane de telespectatori în ziua premierei. „Harry & Meghan” a fost și cel mai vizionat serial de limbă engleză în Marea Britanie.

Documentarul în șase părți a urmărit viața privată a cuplului, dezvăluind povestea de dragoste și provocările care i-au determinat să ia decizia de a se retrage din familia regală, cu o serie dezvăluiri-bombă.

În primele trei episoade, ducele şi ducesa de Sussex au făcut dezvăluiri: Meghan Markle a vorbit despre momentul în care a primit o ameninţare cu moartea, iar prințul Harry a vorbit despre cum se deghiza atunci când se întâlnea cu Meghan. De asemenea, mama lui Meghan, Doria, a vorbit despre gândurile de sinucidere ale ducesei. Documentarul a cuprins și momente fericite din viața cuplului, cum ar fi ziua nunții.

Succes de casă, prăbușire în sondaje

Între timp, sondajele de opinie au arătat că documentarul Netflix a făcut ca popularitatea ducilor de Sussex în Regatul Unit să scadă și mai mult, în condițiile în care, oricum, nu se bucurau de o mare simpatie după ce au ales să plece în SUA. Daily Telegraph a scris că Harry a înregistrat o scădere a popularității, cu 13 puncte, din noiembrie, în timp ce Meghan a suferit o scădere cu 7 puncte.

Cuplul a rămas popular doar în rândul tinerilor. ”Fac bani din faptul că-și trădează familia. Cred că ar trebui să se spună clar că poporul britanic nu îi vrea acolo”, a spus conservatorul David Mellor, potrivit DailyMail. Acesta a susținut că ceea ce au făcut ducii de Sussex în documentar, prezentând monarhia britanică drept „rasistă”, nu este decât o nouă insultă la adresa britanicilor.