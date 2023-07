Întrebat ce părere are despre declarațiile lui Ben Wallace, liderul de la Kiev a răspuns într-o notă amuzantă, însă a subliniat că Ucraina a fost întotdeauna recunoscătoare pentru ajutorul primit de la Londra.

„Cred că am fost întotdeauna recunoscători Regatului Unit. Am fost întotdeauna recunoscători premierului şi ministrului apărării, deoarece oamenii din Marea Britanie au susţinut întotdeauna Ucraina. Suntem recunoscători pentru acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă la Vilnius, relatează The Guardian.

„Cum altfel ar trebui să îmi exprim cuvintele de recunoştinţă? Sau am putea, ştiţi, să ne trezim dimineaţa şi să ne exprimăm personal ministrului cuvintele de mulţumire. Serios, nu înţeleg esenţa întrebării. Suntem recunoscători faţă de Marea Britanie”, a adăugat el.

Rishi Sunak a încercat să medieze conflictul dintre Zelenski și Wallace

Premierul britanic Rishi Sunak a dorit însă să risipească tensiunile create de Ben Wallace.

„Preşedintele Zelenski şi-a exprimat în mod repetat recunoştinţa faţă de mine şi faţă de poporul britanic şi, într-adevăr, şi faţă de alţi aliaţi. A făcut acest lucru în mod foarte emoţionant în parlament, când a fost în Marea Britanie la începutul acestui an.

El continuă să fie recunoscător pentru sprijinul şi leadershipul noastru, precum şi pentru găzduirea multor familii ucrainene. Cred că toată lumea poate vedea că asta este ceea ce simte”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

Declarațiile lui Volodimir Zelenski vin după ce ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, a spus marți, pe 11 iulie, că Ucraina ar trebui să arate mai multă recunoștință pentru ajutorul acordat de Occident, în condițiile. Afirmațiile acestuia au fost făcute în contextul în care liderul de la Kiev a declarat că este „absurd” ca Ucrainei să i se spună că este binevenită în NATO, fără a i se da o perspectivă clară de aderare.

„Fie că ne place sau nu, oamenii ar vrea să vadă un pic de recunoştinţă”, a afirmat Ben Wallace în cadrul unei conferințe de presă la Vilnius.

„Uneori le ceri ţărilor să renunţe la propriile lor stocuri (de arme). Uneori trebuie să convingi congresmenii de pe Dealul Capitoliului din America”, a adăugat ministrul britanic al Apărării.

Marea Britanie și SUA cer mai multă recunoștință din partea Ucrainei

Consilierul american pentru securitate naţională, Jake Sullivan, a spus, de asemenea, în cadrul unui forum public organizat cu prilejul summitului NATO, că „poporul american merită ceva recunoştinţă din partea guvernului Statelor Unite pentru disponibilitatea sa de a se implica, precum şi din partea restului lumii”.

„Statele Unite ale Americii fac eforturi pentru a oferi o cantitate enormă de capacităţi, pentru a se asigura că soldaţii curajoşi ai Ucrainei au muniţie, apărare aeriană, infanterie, vehicule de luptă, echipamente de deminare şi multe altele pentru a se putea apăra eficient împotriva atacului Rusiei şi pentru a-şi lua, de asemenea, teritoriul înapoi”, a mai declarat Sullivan.