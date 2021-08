Haos de nedescris la frontierele țării odată cu reîntoarcerea românilor din concedii. Cozile sunt kilometrice, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte ore în șir la intrarea în țară.

Totodată, un al stres pentru români îl reprezintă faptul că Bulgaria a intrat în zona galbenă, lucru care înseamnă test COVID sau vaccin pentru a evita carantina.

Cei mai mulți români însă sunt disperați. Sunt la câțiva kilometri de intrarea în țară, din Bulgaria, iar aglomerația nu se mai termină. Cel mai mare haos este către vama Ruse, unde o parte din români spun că au ajuns să stea chiar și patru ore.

Pe de altă parte, mulți dintre ei au folosit aplicații de GPS penru a-i ajuta să evite zonele aglomerate, însă nici acestea nu au mai funcționat. Mai exact, deși părea că drumul se scurtează, locul prin care au ajuns românii era mult mai aglomerat.

Haos la granița României

Aceste experiențe au fost împărtășite pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”, unde mai mulți români s-au plâns de haosul din ultimele ore de la frontiere.

Un român s-a plâns de faptul că GPS-ul l-ar fi dus pe un drum unde coloana nu se mișca deloc

„Am luat şi noi “plasă” cu waze. Am ajuns la Ruse la ora 18 şi după ce am luat-o pe “scurtătura” indicată de waze, am fost întorşi din drum şi am luat “codiţa” la rând. Nu înţelegem altceva. Care e treaba, că nu se mişcă rândul deloc, DELOC. E dezastru. Tipic românesc. Am circulat foarte bine prin Grecia şi Bulgaria şi ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“, este unul dintre comentarii.

Un alt turist a precizat că aglomerația se datorează fricii de testarea din Bulgaria.

„Mulţi turişti români pleacă din Bulgaria pentru a scăpa de testare….de la ora 00.00 vor fi pe galben“, explică un alt turist.

„E coşmar, fraţilor. Mergeţi în Ruse la un restaurant ceva, nu merită să staţi in coada asta. Chiar nu înţeleg de ce nu se circulă cursiv“, confirmă altcineva.