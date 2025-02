Intrarea României în Spațiul Schengen a avut un impact economic pozitiv asupra localităților de frontieră cu Ungaria. Mai mulți primari din județul Arad au observat o creștere semnificativă a numărului de clienți în magazinele locale, în special în weekend, datorită ungurilor care vin să facă cumpărături.

Aceștia sunt atrași de prețurile mai mici la alimente, carburanți și materiale de construcții.

Orașul Pecica, situat la granița cu Ungaria, a devenit o destinație frecventată de locuitorii orașului ungar Bătania. Ungurii aleg să facă cumpărături în România datorită prețurilor mai mici, în special la produse de bază.

Sâmbătă, înainte de prânz, în parcarea unui supermarket din Pecica, 11 din cele 40 de autoturisme aveau numere de Ungaria, ceea ce înseamnă că un sfert dintre clienți erau din țara vecină.

Un cuplu de pensionari din Bătania a declarat:

„La alimentele de bază, am găsit prețuri mai mici cu 20 – 30%, dar am găsit și diverse oferte. De exemplu, hrana pentru câini a fost la jumătate de preț, așa că am cumpărat mai multe conserve. Suntem a doua oară la cumpărături la Pecica și ne propunem să venim o dată la două săptămâni.”