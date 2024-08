Premierul României, Marcel Ciolacu, vrea să sprijine românii din comunitățile rurale și din orașele mici, unde există un deficit de medici de familie, prin organizarea unor centre de permanență cu minimum cinci posturi de medic în zonele izolate și greu accesibile. Medicii de familie vor fi exceptați de la asigurarea serviciilor de gardă în programul de continuitate.

El a anunțat, totodată, sprijinirea persoanelor cu dizabilități printr-un nou mod de acordare a dreptului la transport interurban gratuit, cu scopul de a limita refuzul furnizorilor de servicii de transport. Refuzul de a transporta persoane cu handicap va deveni contravenție și a propus amenzi dure pentru descurajarea acestui fenomen.

Pentru a susține investițiile în comunitățile locale, Guvernul Ciolacu va prelungi cu doi ani derularea Programului Național Dezvoltare Locală, având în vedere că sunt peste 3.000 de proiecte PNDL încă în derulare care ar expira etapizat la 31 decembrie 2024 sau la 31 decembrie 2025. Fără această prelungire, milioane de români ar fi pedepsiți prin blocarea rețelelor de gaze, apă și lucrări de reparații la drumurile locale.

Referitor la situația critică din Capitală, premierul României a recunoscut că rețeaua de termoficare se află într-o situație gravă, jumătate din București neavând apă caldă. El a discutat personal cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și au convenit, împreună cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, să aibă întâlniri în perioada următoare pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru deblocarea situației.

„Apropo de reparații, vedem cu toții că în București e o situație gravă cu rețeaua de termoficare, jumătate din oraș nu are apă caldă. Astăzi, de dimineață, am vorbit cu domnul primar general al capitalei, Nicușor Dan, și am convenit ca, împreună și cu ministrul energiei, în perioada următoare să avem întâlniri și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru.

Cred cu tărie, când este vorba de viața oamenilor, trebuie să colaborăm și nu contează culoarea politică, iar plasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluție. Sprijinim persoanele cu dizabilități cu un nou mod de acordare a dreptului la transport interurban gratuit. Scopul este de a limita refuzul furnizorilor serviciului de transport. Refuzul de a transporta persoane cu handicap devine contravenție și propunem amenzi dure ca să descurajăm acest fenomen.

Al doilea proiect este modernizarea Magistralei 4 de metrou din Capitală – toate stațiile vor avea noi porți electronice de acces și automate de vânzare a cartelelor. Investim peste 160 de milioane de lei și totul va fi gata în șapte luni”, a declarat el, miercuri, 28 august 2024.