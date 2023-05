E oficial. Greva profesorilor va continua

„După întâlnirea cu președintele României, după discuțiile pe care le-am avut cu colegii din țară și colegii din București, greva continuă pentru că au mai fost într-o situație limită. Este vorba de lipsa de încredere. Lipsa de încredere în ceea ce înseamnă factor decizional politic în România.

Pe de o parte, se avansează ideea unui acord politic care să fie girat de președintele României, pe de altă parte, vrem o ordonanță de urgență care ne-ar oferi garanția că pe proiectul viitoarei legi de salarizare se va ține cont de acea grilă negociată la nivelul Ministerului Educației, grilă care există la Ministerul Muncii, dar, atenție, Ordonanța de Urgență, la fel ca și un acord, depind până la urmă, că ne place sau nu, tot de factorul politic.

Tot niște politicieni sunt cei care trebuie să adopte actele în cauză și să le pună în aplicare. Ei nu pot să aibă încredere în momentul de față, dat fiind experiența pe care au avut-o după atât amar de vreme, că un politician, chiar și președintele României, poate să își respecte un angajament”, a declarat, marți seară, Marius Nistor în cadrul emisiunii TV „Sinteza Zilei” de pe Antena 3 CNN.

Câțiva sindicaliști din domeniul educației s-au arătat mulțumiți de oferta propusă de Guvernul României

Cu o zi în urmă, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadăr, s-a arătat mulțumit de oferta propusă de Guvernul României.

„Am primit o ofertă mai bună. Practic, măsurile pe termen scurt de tranziție acel element numit susținere pentru cariera didactică în educaţie s-a îmbogățit din punct de vedere financiar cu aproape 1.500 de lei. Adică 2.000 de lei pentru prima parte pe 5 iunie, pe care îi poate folosi salariatul unde dorește şi a doua parte încă 2.000 ca primă pentru dezvoltarea carierei.

Asta înseamnă în bani 571 de lei pe lună până la apariţia noi legi a educației, însă problema spinoasă este legea salarizării pe anul viitor”, a explicat, luni seară, Anton Hadăr, potrivit sursei citate anterior.

În plus, marți după-amiază, Rareș Bogdan a anunțat că profesorii par dispuși să accepte o dublare a primei de compensare salarială de la 1000 de lei la 2000 lei, plus o primă de carieră didactică mărita de la 1500 de lei la 2000/2500 de lei, adică 4.000/4.500 de lei pentru cei 280.000, plus 50.000 de profesori din România, plătibili în două rate, în perioada 1 iunie 2023 – 31 decembrie 2023.