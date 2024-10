Jocurile online au generat încasări de 15 miliarde de euro, cu 18% mai mari decât în prima jumătate a lui 2023. Rapoartele indică nu numai o majorare a mizei totale plasate de jucători, ci și o creștere semnificativă a veniturilor realizate de stat din taxe și impozite.

Încasările statului au crescut în primele șase luni, de la an la an, cu un total de 12,3%, până la 288,2 milioane euro. Una dintre surse a fost reprezentată de noul joc Euro Jackpot, care are o rată crescută a redevenței, impozitul fiind 30% din veniturile brute.

O creștere semnificativă, de 17,8%, a avut-o suma încasată prin impozitarea veniturilor jucătorilor. La bugetul statului elen au ajuns 188 milioane de euro din această direcție.

Potrivit datelor publicate de Hellenic Gaming Commission (EEEP), cifra de afaceri totală a cazinourilor stradale a crescut cu 4,3%, până la 980,2 milioane de euro, această categorie particulară a pieței înregistrând cele mai puține venituri, după loterie și curse de cai. Și în Grecia, tot mai multă lume preferă să joace păcănele online bani reali.

Dintre cele 10 cazinouri tradiționale care operează în această țară, cele mai puțin rentabile sunt „Loutraki” și trei cazinouri deținute de omul de afaceri Kostas Piladakis.

„Singura speranță de salvare pentru aceste patru cazinouri este să găsească un investitor care să se ocupe de relansarea lor. Nu este ceva ușor, pentru că datoriile acumulate sunt mari, procedurile birocratice sunt descurajatoare, există problemele cu personalul, iar ca investiții nu sunt deosebit de atractive”, s-a scris în presa de la Atena.

Rată anuală de creștere de 3,58% pentru piața online

Pe cât de dificilă este situația unor operatori offline, pe atât de bune sunt perspectivele pentru piața de gambling online, despre care se spune că va avea o rată de creștere de 3,58% de la an la an, urmând ca până în 2029 să atingă valoarea de 1,7 miliarde de euro.

Venitul generat de fiecare client al cazinourilor și agențiilor de pariuri online este în medie de 1000 de euro în acest an, dar va ajunge la 1700 la euro până la termenul menționat mai sus.

Operatorii se așteaptă ca piața pariurilor sportive online să ajungă la valoarea de 775 de milioane de euro până la finalul acestui an. Motorul principal este reprezentat de popularitatea deosebită a fotbalului în țara în care Răzvan Lucescu este campion cu PAOK Salonic.

Grecii se îndreaptă în număr mare spre platformele digitale, care sunt mai accesibile și asigură un grad ridicat de confort. În plus, pe internet se pot distra chiar și din mers, sau atunci când sunt în situația de a aștepta ceva sau pe cineva.

Creșterea exponențială a segmentului de cazino cu dealeri live indică faptul că mulți dintre clienții cazinourilor stradale au trecut în online, acolo unde, prin intermediul acestei secțiuni, regăsesc experiența de joc cu care sunt obișnuiți.

Grecia a reglementat domeniul jocurilor de noroc, stabilind un sistem de licențiere care asigură un mediu sigur atât pentru operatori, cât și pentru pasionații de gambling. Continuă lupta împotriva operatorilor ilegali, în contextul în care se crede că aproximativ 10% dintre jucători au conturi la platforme de pe lista neagră. O dată rezolvată această problemă, estimările de creștere vor fi revizuite în sens pozitiv.