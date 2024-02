Constantin Zamfirescu a fost readus în spital după ce a învins cancerul. În 2020, îndrăgitul „Gogoașă” din Trăsniții a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer la rinichi. A trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență, pierzându-și un rinichi. Cu toate acestea, actorul a reușit să învingă boala. În prezent, se află din nou în spital și a detaliat că i s-a administrat „o substanță care este radioactivă sever”.

Ultimii ani au fost complicați pentru Constantin Zamfirescu. Actorul a avut parte de multe schimbări și provocări. După intervenția chirurgicală de extirpare a rinichiului drept, a fost obligat să urmeze un regim alimentar strict, având în vedere posibilitatea de recidivă a cancerului.

În prezent, „Gogoașă” din „Trăsniții din NATO” se află internat în spital. Acesta a declarat că așteaptă rezultatele, planificând să rămână izolat în casă pentru cel puțin o zi ulterior.

Nu am voie să iau contact cu femei gravide, cu copii mici sau cu animale mici. Acum sunt încă în spital. Am terminat examinarea. Am ieșit de la masă. Aștept actele necesare și eliberarea. După care mă duc și stau închis în casă, separat de toată lumea. 24 de ore minim”, a declarat el pentru Fanatik .

„E vorba de o reevaluare a situației pentru a elimina, încă n-am primit răspunsul, absolut orice ar putea să ridice semne de întrebare, pentru că forma asta de cancer pe care am avut-o poate genera niște recidive.

Constantin Zamfirescu se confruntă cu cancer de câțiva ani. Prin intermediul unei intervenții chirurgicale, a pierdut un rinichi, iar acum este necesar să-și mențină celălalt rinichi prin hidratare adecvată. Regimul său alimentar implică evitarea sării și a proteinelor animale, deoarece celulele canceroase se hrănesc cu aceste substanțe.

Cu toate acestea, actorul rămâne optimist. Acesta a spus recent că „dacă mansarda este în regulă, restul se repară”. Adică, crede că starea sa mentală pozitivă poate contribui la rezolvarea treptată a problemelor sale de sănătate.

„Mă simt de la foarte bine în sus. Dacă mansarda e întreagă, restul se repară. Sunt optimist în permanență. E adevărat că sunt la trei ani de după intervenția aia severă și se spune că după un cancer trebuie să aștepți măcar cinci ani să dai un verdict că ai fi scăpat sau nu.

Eu sunt, după câte simt eu, foarte ok. Mă mențin așa și mentalul meu trebuie să fie ok, dar dacă tot zici sufăr, am avut o boală și te îngropi, s-ar putea să îți creezi necazuri. Eu nu!

Sunt foarte atent, pentru că odată ce nu mai am un rinichi, din cauza intervenției chirurgicale, lichidele pe care le consum trebuie să fie într-o cantitate foarte mare, ca să îl hipertrofiez pe ăla pe care îl mai am, cu foarte puțină sare și să nu am proteină animală, pentru că celula canceroasă se hrănește cu asta”, a mărturisit el în cadrul unei emisiuni TV.