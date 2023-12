Constantin Zamfirescu, actorul de comedie care a interpretat personajul Gogoașă din „Trăsniții”, are cancer de câțiva ani. Celebrul comediant a fost diagnosticat cu cancer la rinichi în urmă cu câțiva ani.

Se luptă cu acestă boală de atunci. Între timp, a suferit o intervenție chirurgicală, în urma căreia i s-a extirpat un rinichi. Acum, este nevoit să se hidrateze mult ca să hipertrofieze rinichiul pe care-l mai are. Este nevoit să evite sarea și proteina animală întrucât celula canceroasă se hrănește cu așa ceva.

În ciuda acestui fapt, rămâne optimist. Din punctul lui de vedere, „dacă mansarda e întreagă, restul se repară”. Mai exact, dacă un om este bine din punct de vedere psihic, problemele sale se rezolvă treptat.

„Mă simt de la foarte bine în sus. Dacă mansarda e întreagă, restul se repară. Sunt optimist în permanență. E adevărat că sunt la trei ani de după intervenția aia severă și se spune că după un cancer trebuie să aștepți măcar cinci ani să dai un verdict că ai fi scăpat sau nu.

Eu sunt, după câte simt eu, foarte ok. Mă mențin așa și mentalul meu trebuie să fie ok, dar dacă tot zici sufăr, am avut o boală și te îngropi, s-ar putea să îți creezi necazuri. Eu nu!

Sunt foarte atent, pentru că odată ce nu mai am un rinichi, din cauza intervenției chirurgicale, lichidele pe care le consum trebuie să fie într-o cantitate foarte mare, ca să îl hipertrofiez pe ăla pe care îl mai am, cu foarte puțină sare și să nu am proteină animală, pentru că celula canceroasă se hrănește cu asta”, a mărturisit el în cadrul unei emisiuni TV.