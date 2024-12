Compania și-a consolidat prezența la nivel național și portofoliul de clienți și a extins adopția de tehnologii AI pentru optimizarea eficienței operaționale și financiare.

„Pentru noi, 2024 a fost un an în care adaptabilitatea de care am dat dovadă ne-a ajutat foarte mult. Am reușit să avem rezultate financiare semnificativ mai bune față de 2023, obținute printr-un efort consecvent și printr-o abordare flexibilă și creativă a tuturor situațiilor pe care le-am întâmpinat.

Am crescut eficiența operațională și financiară a tuturor proiectelor pe care le-am desfășurat și am adoptat o serie de tehnologii AI care ne-au permis să ne îmbunătățim performanța activității.

Toate aceste progrese realizate ne-au ajutat să adăugăm o serie de clienți importanți în portofoliul companiei, precum ONRC, MAI, ANAF, ISCIR, Hidroconstrucția, Draexelmaier, Liebherr România, Teletrans, Ave Forchetta și EOS KSI”, a declarat Ștefan Ecxarcu, director general Global Archive Management (GAM).