Gina Pistol a vorbit în emisiunea „Acces Direct” despre relația acesteia cu Smiley, explicând ce gesturi ale artistului o deranjează. Vedeta în vârstă de 38 de ani acordă o importanță desăvârșită curățeniei.

Din acest motiv motiv, când se apucă de făcut curat în vila lui Smiley, are nevoie de mai bine de șapte ore pentru a termina treaba.

Ce o scoate din minți

Vedeta recunoaște că este „maniacă cu curățenia”, iar când vede că Smiley vrea să mănânce pe canapea devine „teroristă”.

„Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet (n.r.: printre acestea se numără și intervenția în cadrul emisiunii lui Selly de pe YouTube, când Smiley le-a întrerupt discuția). Asta e problema mea, sunt prea gospodină.

Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, a transmis Gina Pistol.

Mesaj șocant pentru Gina Pistol

Deși sunt împreună de aproape trei ani de zile, Smiley și Gina nu se afișau până de curând atât de mult pe rețelele de socializare împreună. Se pare însă, că odată cu postarea mai multor fotografii, fanii cântărețului au luat-o razna și au întrecut măsura.

Mai exact, Gina Pistol a fost invadată cu o serie de mesaje care o îndeamnă să rupă relația cu Smiley. Vedeta însă a răbufnit și a postat chiar în mediul online unui dintre aceste mesaje, fiind oarecum ironică.

„Din ciclul: uneori oamenii spun lucruri trăsnite. Vă prezint:

– Eu sunt îndrăgostită de el și vreau să fiu cu el.

– Te rog frumos să-l lași în pace pe Smiley”, este mesjaul primit de Gina Pistol pe pagina sa de instragram.