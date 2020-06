Deși sunt împreună de aproape trei ani de zile, Smiley și Gina nu se afișau până de curând atât de mult pe rețelele de socializare împreună. Se pare însă, că odată cu postarea mai multor fotografii, fanii cântărețului au luat-o razna și au întrecut măsura.

Mai exact, Gina Pistol a fost invadată cu o serie de mesaje care o îndeamnă să rupă relația cu Smiley. Vedeta însă a răbufnit și a postat chiar în mediul online unui dintre aceste mesaje, fiind oarecum ironică.

„Din ciclul: uneori oamenii spun lucruri trăsnite. Vă prezint:

– Eu sunt îndrăgostită de el și vreau să fiu cu el.

– Te rog frumos să-l lași în pace pe Smiley”, este mesjaul primit de Gina Pistol pe pagina sa de instragram.

A fost lângă mine în toată această perioadă

Smiley a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima oară despre relația dintre el și Gina Pistol. Se pare că aceasta a fost în permanență în viața artistului, chiar și în timpul pandemiei.

„Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note.

Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu. Ea mă încurajează să fac cum mă simt eu bine și cum am confort, așa că nu e nicio presiune din partea ei”, a povestit Smiley pentru VIVA.