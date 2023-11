Gina Pistol este, fără îndoială, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România.

Fanii Antena 1 o cunosc şi ei foarte bine, din postura de prezentoare la emisiunile „Chefi la Cuţite” şi „Asia Express”.

Gina Pistol recunoaşte însă că nu mai urmăreşte cele două emisiuni, una din ele devenită între timp „America Express”. Ele sunt prezentate acum de soţia lui Răzvan Fodor, Irina Fodor.

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Gina a spus că îi este dor de cele două emisiuni. Sunt proiecte în care a investit mult din punct de vedere emoţional. Totuşi, are acum nevoie de mai mult timp pentru ea şi în special pentru micuţa Josephine.

Dar eu am nevoie de mine să mă adun, și copilul are nevoie de mine să fiu cum trebuie. Nu știu să zic mai multe despre plecarea băieților (Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu de la „Chefi la Cuţite” – n.red.)”, a mărturisit Gina Pistol.

„Mie îmi lipsește asta, mi-e dor de echipă. Cele două proiecte sunt două proiecte în care am investit destul de mult emoțional.

Vedeta a recunoscut şi de ce nu mai poate urmări la televizor cele două emisiuni pe care le-a prezentat. A spus că efectiv o doare şi se emoţionează.

Aşadar, se rezumă la a mai urmări informaţiile postate pe paginile de Instagram ale „Chefi la Cuţite”, respectiv „America Express”.

În acelaşi podcast, Gina a mai recunoscut că nu totul a fost lapte şi miere atunci când prezenta cele două emisiuni. Chiar a ajuns să facă terapie ulterior.

Motivul: nu avea voie să se exteriorizeze şi trebuia să ignore orice sentiment sau trăire personală ar fi avut. În timp, acestea s-au acumulat.

„În anii în care am prezentat cele două emisiuni a fost minunat, dar eu 4-5 luni din an nu îmi aparţineam. Dacă eram supărată, tristă, nervoasă, că mă durea ceva, dacă eram supărată cu al meu, nu conta. Când intrăm în platou trebuia să fiu okay.

Nu mi-am dat seama atunci de lucrurile astea. Acum fac terapie pentru a-mi rezolva toate problemele. E foarte greu să nu îţi poţi trăi emoţiile când le simţi.

Eu le puneam într-un sertar şi aia era. Făcând asta 14 ore pe zi, luni de zile… Acum încerc să le rezolv pe toate”, i-a mai povestit vedeta lui Damian Drăghici.