Chef-ul bucătar ne-a povestit despre parcursul său în această lume creativă a gastronomiei, cum a luat naștere pasiunea sa pentru gătit, dar și cum a primit invitația de a participa la un eveniment precum „Kitchen Battle”.

Chef Ionuț are o legătură profundă cu restaurantul KANE, făcând parte din echipă încă de la deschiderea acestuia, în 2018. La restaurantul KANE, Chef Teodorescu și echipa sa aduc la viață o viziune unică asupra gastronomiei românești, ilustrând creativitatea unei bucătării care își trage inspirația din ingrediente locale și accesibile.

„De un an și jumătate conduc bucătăria KANE, unde avem un meniu de degustare și ne axăm mai mult pe partea de producători locali, încercăm să-i promovăm. Facem acest lucru pentru a crea și o comunitate strânsă. Este ca un ajutor reciproc, ei ne oferă materie primă bună, iar noi încercăm să-i promovăm, să-i lăudăm și să-i apreciem.”

Pentru Chef Ionuț Teodorescu, drumul spre bucătărie nu a fost întotdeauna clar. La început, visa la o carieră pe mare, poate ca barman, fără să bănuiască că într-o zi va deveni pasionat de arta culinară. Totul a început în jurul vârstei de 21 de ani, când, în căutarea unui loc de muncă, a dat peste un anunț pentru un post de ajutor de bucătar.

A acceptat provocarea, deși nu știa ce va urma. A fost nevoie de o perioadă de adaptare, săptămâni de învățare a gramajelor și rețetelor, însă acele prime luni l-au ajutat să descopere o nouă pasiune și să înceapă o călătorie de transformare, de la novice la chef desăvârșit.

„Sunt mai multe meserii în care te poți nimeri. Și este important să-ți placă. La început eu îmi doream să plec pe vapor, îmi doream să fiu barman, nu bucătar. Cred ca aveam în jur de 21 de ani, eram în căutare de job-uri. În căutarea mea, am găsit un anunț pentru un post de ajutor bucătar.

Condiția, când am fost să dau probă, a fost să rezist la căldură. Și le-am zis că mă descurc, nu am o problemă cu căldura. Și așa am început. Când am văzut că toate ingredientele trebuie cântărite m-am gândit că n-o să rețin niciodată în viața mea gramajele. Mi-a luat cam o lună, două să rețin toate rețetele și tot ce mi se cerea.”