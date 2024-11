După succesul evenimentului din 2023, primul organizat în afara Elveției, țară în care conceptul a fost creat și unde se desfășoară de peste 15 ani, Kitchen Battle a revenit în Capitală, tot în organizarea echipei conduse de chef Adi Hădean. Și de această dată, 450 de participanți au avut oportunitatea de a degusta meniurile pregătite de unii dintre cei mai titrați chefi bucătari din țară, care s-au înfruntat în fața publicului.

„Am învățat că, atunci când pui laolaltă pasiunea pentru mâncare cu dorința de a face bine, se creează ceva extraordinar. Anul acesta am fost copleșiți de interesul și sprijinul de care am avut parte. Chefi talentați au răspuns invitației noastre, participanții au cumpărat bilete și au donat, iar partenerii noștri au făcut ca totul să fie posibil. Mulțumim fiecăruia dintre voi pentru că ați transformat această competiție într-o demonstrație a puterii comunității. Solidaritatea are gust și se simte în fiecare masă caldă pe care o putem oferi împreună”, a declarat Chef Adi Hădean, gazda evenimentului și fondatorul asociației Social Food.