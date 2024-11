Dacă în prima seara am putut anticipa cine va pleca cu trofeul „Kitchen Battle” acasă, în seara aceasta nu am avut nicio idee! Toate preparatele au fost senzaționale, ceea ce a făcut foarte dificilă votarea. Tematica serii a fost carnea de pui. Am rămas impresionată de versatilitatea acesteia. Să vă mai spun că am avut parte și de deserturi cu sos de caramel din aripi de pui? Și au fost senzaționale!

Cina a început cu un „amuse-bouche” din partea ambelor echipe. A urmat starterul, la care echipa roșie, condusă de Chef Nico Lontras, a pregătit jumări din aripi de pui – da, ați citit bine – pe un pat de cremă de burduf cu iaurt și trufe din Dealu Mare, jeleu din vin și dulceață din ardei iute. Pe mine personal acest antreu m-a dat pe spate. Combinația de gusturi a fost extrem de interesantă iar plating-ul mi-a adus aminte de faptul că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă.

Un duel culinar de neuitat

Însă nici antreul echipei verzi, cu Chef Daniel Pălici în frunte, nu a fost mai prejos. Pieptul de pui prăjit, zucchini marinați cu leche de Tigre și chips din sfeclă roșie. Pot spune doar că ne-am simțit foarte răsfățați în această seară.

Și, deși am rămas plăcut impresionată de ceea ce degustasem, felurile principale aveau să-mi dea cea mai dificilă provocare a serii. Atât echipa verde, cât și echipa roșie au pregătit două feluri principale absolut delicioase, fiind-mi aproape imposibil să mă decid pe cine vreau să votez. Priveam în stânga și în dreapta mea, la cei prezenți la eveniment, iar pe fețele lor puteam citi cum fiecare se bucura de gusturile intense și combinațiile neașteptate.

Echipa lui Chef Nico Lontras a pregătit pulpe umplute cu king oyster și pleurotus, cu un sos delicios de spanac și chips-uri de borș. Pentru prima dată în viața mea am degustat chips-uri de borș și vă spun sincer: au fost geniale!

De cealaltă parte, echipa lui Chef Daniel Pălici ne-a surprins gusturile cu un prepara cel puțin interesant: pulpă de pui afumată, glaze de aripi de pui și vin, brânză de burduf crocantă, spumă de mălai și sos a la grec. O minunăție!

Deserturi care satisfac toate gusturile

În ceea ce privește deserturile, cred că toate gusturile celor din sală au fost satisfăcute. Chef Nico Lontras a pregătit un desert foarte dulce și delicios, pe bază de salam de biscuiți și tartă de caramel. Chef Daniel Pălici, în schimb, ne-a oferit un desert fresh, răcoritor, pe bază de iaurt și fructe, ideal pentru persoanele cărora nu le plac gusturile foarte dulci.

Mihaela Bilic a fost membră a juriului în cea de-a doua seară a evenimentului „Kitchen Battle”. Ea a recunoscut că a fost pentru prima dată în juriul unei competiții culinare.

„Sunt un om care vrea să descopere mâncare bună. Sunt pline rețelele de socializare cu mâncare frumoasă, însă mai rar reușești să dai de mâncare cu adevărat gustoasă. În seara aceasta eu am găsit aici mâncare foarte bună”, a declarat ea.

Chef Daniel Pălici și echipa sa, câștigătorii serii

După cum am menționat și mai sus, scorul din această seară a fost foarte strâns, aproape de egalitate. Echipa verde însă, condusă de Daniel Pălici, a fost cea care a câștigat competiția și a luat trofeul acasă.

„Ne-am ajutat reciproc, ne-am susținut reciproc. Și sper ca în viitor să ne revedem la un Four-hands dinner. Mă bucur foarte mult că am avut șansa să împart scena cu Chef Nico Lontras. Pentru mine el este un pionier, un exemplu. Mai ales deoarece el a început toată mișcarea aceasta cu noua bucătărie românească pe care și noi o facem acum. Îți mulțumesc din suflet”, a declarat Chef Daniel Pălici.

Evenimentul „Kitchen Battle” a încheiat cu succes cea de-a doua seară, pregătindu-se astăzi de o nouă competiție. Pe scenă se vor afla Chef Ionuț Teodorescu împreună cu echipa sa de la restaurantul Kane, dar și echipa „Taste of Transylvania”, condusă de Trucza Adorjan. Cu siguranță, cele două echipe vor face ca această ultimă seară să fie la fel de memorabilă ca cele două de până acum. Oaspeții vor pleca acasă satisfăcuți, dar și bucuroși că au putut participa la un eveniment ce are un scop nobil.