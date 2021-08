Jurnalistul italian Nicolo Schira anunța în urmă cu puțin timp că FCSB și Galatasaray au ajuns la un acord cu privire la transferul lui Olimpiu Moruțan. Cunoscutul jurnalist spunea că fotbalistul urmează să semneze un contract valabil timp de 5 ani.

În acest context, latifundiarul din Pipera nu numai că a confirmat informațiile apărute în presa italiană, dar a și subliniat că situația este în proporție de 99% rezolvată.

Jurnalistul italian a mai spus că fotbalistul român urmează să ajungă zilele acestea în Turcia pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna cu Galatasaray.

Într-o altă declarație, pentru as.ro, Gigi Becali spunea că nu s-a luat o decizie încă și că sunt în negocieri. Latifundiarul din Pipera a mai spus că jurnalistul italian știe aceste informații după ce a vorbit cu reprezentanții echipei. Acesta a mai spus că nu-l dă pe Olimpiu Moruțan pe mai puțin de 10 milioane de euro.

„Nu s-a făcut încă. Negociem. Nu ştiu, probabil că o fi vorbit cu ei, acolo. Probabil or fi luat hotărârea să dea 10 milioane şi atunci au zis: «Da, domne’, dăm 10 milioane şi îl facem!» Mai repede ştiu ei acolo, jurnaliştii, decât noi aici. Probabil că vor face mâine oferta. Încă n-au trimis, dar suntem în contact. Eu am cerut 10 milioane. Ei au zis că 8, că 9. Eu am zis: «Domne, fără 10 milioane nu-l dau!’ Şi probabil că au luat hotărârea»”, spune acesta.