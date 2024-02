Renumitul festival de muzică Untold a ajuns și la Dubai, iar vedetele din România nu au ratat ocazia să fie prezente. Printre acestea s-a numărat și fostul general SRI, Florian Coldea, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Gigi Becali a fost și el printre cei care și-au exprimat vehement opinia.

Gigi Becali, cunoscut pentru declarațiile sale incendiare, nu a ezitat să comenteze evenimentele din Dubai, lansând acuzații serioase la adresa lui Coldea. Becali s-a întrebat retoric de ce un om de 53 de ani, precum fostul general SRI, ar fi prezent într-un club de noapte din Dubai, sugerând că acest lucru ar fi neadecvat vârstei sale și că ar fi fost implicat într-un comportament imoral.

De asemenea, prin asocierea lui Florian Coldea cu așa zisa „Regina cocainei”, Becali lansează acuzații dure la adresa acestuia.

„Acum întreb și eu. N-am fost nici eu ușă de biserică, am umblat și eu pe colo, pe colo. Dar acum are și el o vârstă, chiar la 53 de ani, ce să cauți în club de noapte la Dubai? Te duci cu familia, la plajă, dar ce să cauți în club de noapte, cu regina de la droguri? Păi ăla mai poate să fie om? (…) Am intrat și eu, dar la 30 de ani, nu la 50. Acolo nu sunt oameni de 50 de ani, decât 2-3 nebuni”, a declarat Gigi Becali la România TV.