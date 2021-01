EXCLUSIV: Gigi Becali a dat marea lovitură! Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta

Patronul roș-albaștrilor a dat marea lovitură. Gigi Becali nu a mai reușit să-și ducă echipa în grupele competițiilor europene, dar averea sa nu s-a subțiat. Conform Top 300 Capital cei mai bogați români realizat de revista Capital, miliardarul a reușit să-și păstreze averea. Chiar în plină pandemie, Gigi Becali, conform estimărilor are aceeași avere.

Ion Țiriac, cel mai bogat român in sport

Ion Țiriac este primul dintre cei mai bogați oameni din sport, pe locul doi la general. Fostul jucător de tenis se menține pe locul doi cu o avere estimată la 2 miliarde de euro, iar afacerile bănoase ale magnatului sunt în domeniile: auto, imobiliare, sport sau energie. Țiriac este devansat în top 300 Capital doar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, care au o avere estimată la 2,2 miliarde de euro.

Pandemia nu pare să îi fi afectat afacerile lui Țiriac, cel care are aceeași avere estimată ca și în anul 2019, 2 miliarde de euro. Frații Pavăl chiar au prosperat în pandemie, cu un plus de 200 de milioane în ultimul an.

Următorul nume din lumea sportului inclus în acest clasament este Gruia Stoica. Omul de afaceri a negociat insistent în anul 2013 preluarea Rapidului de la George Copos, însă negocierile nu au ajuns la un numitor comun, astfel că tranzacția a căzut. Gruia Stoica este pe locul 8 în acest clasament, cu o avere estimată între 460 și 500 de milioane de euro.

Gigi Becali, pe locul 12

Pe locul 12 în clasament vine Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera se menține la același nivel ca și anul trecut, cu o avere între 350 și 450 de milioane de euro. Principalii bani ai lui Gigi Becali nu vin din fotbal, ci din imobiliare și construcții.

La mică distanță de patronul roș albaștilor este Ioan Niculae, omul care deține Astra Giurgiu. “Miliardarul universal”, Ioan Niculae, are o avere de 300-340 de milioane de euro, bani făcuți majoritar din agricultură. Patronul Astrei este pe locul 16.

George Copos revine puternic printre cei mai bogați români după o perioadă de criză. Omul cu “arici la buzunar” când venea vorba de premiat performanțele Rapidului are o avere în creștere față de anul trecut, asta în condițiile în care o parte din afacerile sale sunt și din domeniul Horeca, puternic afectat de pandemie.

Fostul patron al Rapidului este pe locul 27 în clasament, cu o avere estimată la 200-210 milioane de euro, cu 10 milioane mai mult decât anul trecut. Profitul Ana Hotels în 2019 a fost unul important: 7,8 milioane de euro.

Siona Halep și-a mărit averea

Simona Halep este în urcare și ea în acest top. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon are o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport și imobiliare, locul ocupat în clasamentul bogaților fiind 140.

Cum arată topul celor mai bogați români din sport:

Ion Țiriac – 2 miliarde de euro

Gruia Stoica – 460-500 de milioane de euro

Gigi Becali – 350-450 de milioane de euro

Ioan Niculae – 300-340 de milioane de euro

George Copos – 200-210 milioane de euro

George Bosânceanu – 121-127 de milioane de euro

Ionuț Negoiță – 102 milioane de euro

Nicolae Badea – 94 de milioane de euro

Cristi Borcea – 82 de milioane de euro

Ion Lazăr – 69 de milioane de euro

Vladimir Cohn – 65 de milioane de euro

Constantin Frățilă – 62 de milioane de euro

Simona Halep – 47 de milioane de euro

Teia Sponte – 46 de milioane de euro

Cosmin Olăroiu – 42 de milioane de euro

Ștefan Gadola – 39 de milioane de euro

Viorel Cataramă – 39 de milioane de euro

Doru Damaschin – 38 de milioane de euro

Mircea Lucescu – 37 de milioane de euro

Arpad Paskany – 35 de milioane de euro

Familia Walter – 31 de milioane de euro

Dan Petrescu – 31 de milioane de euro

Gheorghe Hagi – 29 de milioane de euro

Ioan Neculaie – 27 de milioane de euro

George Țucudean – 24,5 milioane de euro

Cristi Chivu – 24 de milioane de euro

Valeriu Iftime – 23 de milioane de euro

27 de oameni din sport sunt înTop 300 Capital cei mai bogați români.