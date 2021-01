Miliardarul român a dezvăluit că are un alt prenume în acte, Ioan și nu Ion. Acesta i-a fost dat de tatăl său, pe care îl chema tot Ioan. Cunoscut în toată lumea ca Ion Țiriac, omul de afaceri a dezvăluit că a vrut să își schimbe prenumele. „În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci m-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat. Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, a declarat Ion Țiriac.

„E foarte greu să vorbeşti despre aceste lucruri”

Aflat pe locul 3 în topul celor mai bogați români din anul 2020, Ion Țiriac nu a avut o copilărie fericită. Familia actualului om de afaceri a avut de suferit în timpul Războiului, atunci când a trebuie să plece din Brașov de teama bombardamentelor.

„În 1944 aveam 5 ani. Atunci am văzut pentru prima dată pâine. E foarte greu să vorbeşti despre aceste lucruri, să înţeleagă că n-ai văzut în viaţa ta pâine. Începuse războiul, eram la Braşov, ne retrăsesem într-un sat care se numea atunci satul Lunca. Acum se numeşte Săcele, mi se pare. Stăteam la nişte rude acolo pentru că Braşovul era bombardat în fiecare zi. Tatăl meu era în război, a avut o permisie. A venit un om bine făcut, avea 1.87, îmbrăcat în haine militare şi avea în braţe această pâine. Şi atunci a fost prima dată când mi-aduc aminte că am mâncat pâine. Şi uite că am crescut, acum mă uit la pâine şi mă îngraşă”, a spus Ion Țiriac.

„Noi am plecat de la zero!”

Ilie Năstase, fost lider mondial ATP și bun prieten cu Ion Țiriac, povestea despre situația financiară precară avută: „Țiriac spune mereu: Ilie a dormit mai mult cu mine decât cu toate cele cinci neveste… Noi am plecat de la zero! Ne luam conserve cu noi la turnee ca să ne putem hrăni, am dormit și pe plajă în Italia. Am luat-o de jos de tot. Și ca să ajungi să ai avioanele tale private, să mai și pilotezi, când ție îți era frică… Țin minte că mergeam cu el în SUA și spunea să îl țin de mână în avion, îi era frică. Și acum, la 81 de ani, să ajungi să pilotezi un avion privat, e ceva incredibil”, a povestit Năstase.