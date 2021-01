Lovitură cruntă pentru Ion Țiriac! Miliardarul, făcut praf. Nimeni nu i-a mai spus asta

Ion Țiriac a vorbit despre cariera americancei cu 843 de victorii și 147 de eșecuri în circuit și este de părere că a sosit timpul ca aceasta să se retragă.

„La vârsta asta și la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de ușor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzațională. Dacă ar avea puțină decență, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere”, a declarat Ion Țiriac, la emisiunea „Rețeaua de idoli”, de la TVR.

Declarațiile miliardarului au fost preluate astăzi și de site-ul Tennis World Usa, care a titrat „Ion Țiriac: Dacă Serena ar avea puțină decență, s-ar retrage!”.

Alexis Ohanian, soțul jucătoarei de pe locul 8 WTA, a transmis un răspuns dur pentru președintele Federației Române de Tenis, conform essentiallysports.com

„E clar că nimeni nu dă doi bani pe ce spune Țiriac”, a scris Alexis Ohanian pe Twitter.

Conform estimărilor publicate în Top 300 Capital Cei mai bogați români, Ion Țiriac are o avere estimată la 2 miliarde de euro, având afaceri în domeniile auto, imobiliare, sport, energie.

La 9 mai, marele tenismen şi om de afaceri Ion Tiriac a împlinit 81 de ani. Cu această ocazie, un mare ziar italian titra: „Contele Dracula al tenisului s-a născut la Brașov, în România“. Italienii i-au făcut apoi şi o caracterizare celui care a câştigat în 1970 turneul de la Roland Garros, în proba de dublu, alături de Ilie Năstase: „Un bizar iubitor al sportului, un manager şi un om de afaceri cu viziune – deţinătorul turnelui Mutua Madrid Open, românul face parte dintr-o lume unde au acces foarte puțini“.

S-a născut în Braşov. A urmat Liceul „Andrei Saguna“ din oraşul natal, după care a absolvit, în 1965, Institutul de Cultură Fizică şi Sport din Bucureşti, în prezent, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, cu titlul de profesor de educaţie fizică şi sport, specializarea în tenis şi baschet.

A jucat 109 meciuri de tenis în Cupa Davis, între 1959-1977, dintre care a câştigat 70. A fost prezent de trei ori în finalele Cupei Davis: 1969, 1971, 1972. Țiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis între anii 1959 și 1978, disputând trei finale, cu SUA, în 1969, 1970 și 1972, în toate trei avându-l ca partener pe Ilie Năstase.

Din 1984 până în 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenisman german de clasă mondială.

Safe to say no one gives a damn what Ion Țiriac thinks.

— Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021