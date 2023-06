Conţine crom, magneziu şi zinc, minerale care îmbunătăţesc fluxul sanguin. Ingredientele active din ghimbir (mineralele şi aminoacizii) pot preveni apariţia bolilor cardiovasculare.

Pe lângă gust, beneficiile pentru sănătate ale ghimbirului includ îmbunătățirea digestiei, creșterea imunității și combaterea inflamației.

Dar înainte de a începe să-l adăugați într-un smoothie sau în ceai, este bine să știți că există câteva situații în care nu este recomandat să consumați ghimbir, scrie Well and Good.

Rădăcinile plantei de ghimbir sunt cele mai utlizate

Ghimbirul vine în multe forme, dar rădăcinile plantei de ghimbir sunt cele mai utlizate drept condiment sau ingredient, atât la gătit, cât și în scopuri medicinale, ca supliment. Ghimbirul conține uleiuri naturale, dintre care cel mai important este gingerolul.

Acesta are proprietăți anti-inflamatorii și antioxidante, utile pentru multe zone și funcții ale corpului. Din punct de vedere nutrițional, ghimbirul are o compoziție variată. Conține:

vitamina B3;

vitamina B6;

fier;

potasiu;

vitamina C;

magneziu;

fosfor;

zinc;

acid folic;

riboflavina;

niacină

Susține sănătatea digestivă prin îmbunătățirea motilității gastrice

„Ghimbirul este excelent pentru promovarea sănătății, deoarece conține compuși cunoscuți sub numele de gingerol și shogaol, care creează un efect antioxidant ce reduce daunele radicalilor liberi în organism”, a declarat experta Trista Best.

Ghimbirul proaspăt poate fi adăugat în supe sau sosuri, îl puteți folosi sub formă de pudră, pe post de condiment, puteți folosi variante murate în bolurile de poke, sub formă de ceai sau ca supliment.

Se știe că rădăcina de ghimbir „susține sănătatea digestivă prin îmbunătățirea motilității gastrice și ajută la ameliorarea balonării și a disconfortului gastrointestinal prin reducerea producției de gaze”, spune Bonnie Taub, autoarea cărții ”Read It Before You Eat It”.

„De asemenea, are proprietăți anti-inflamatorii pentru a ajuta la susținerea sănătății inimii și la ameliorarea simptomelor de artrită”, spune Taub, adăugând că rădăcina poate ajuta la greață, dar și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.

Când nu este recomandat ghimbirul

Ghimbirul este considerat, în general, sigur de consumat. Există totuși anumite situații în care oamenii ar trebui să-și limiteze aportul sau să-l evite complet, spune Kyle Staller, profesor de medicină la Harvard Medical School.

Cele mai mari probleme pot apărea la cei cu tulburări de sângerare, cum ar fi hemofilia, unde sângele nu se coagulează corespunzător, spune dr. Staller. „Ghimbirul are proprietăți anticoagulante ușoare sau de subțiere a sângelui, ceea ce înseamnă că poate crește riscul de sângerare”, spune el.

Cu ce ​​medicamente interferează ghimbirul

Persoanele care iau medicamente pentru subțierea sângelui, cum ar fi warfarina sau aspirina, sau medicamente antiplachetare, pentru sănătatea inimii, vor trebui să fie precaute. „Combinarea ghimbirului cu aceste medicamente poate amplifica efectele, ducând la sângerări excesive”, explică dr. Staller.

În plus, „ghimbirul poate scădea nivelul zahărului din sânge, așa că persoanele cu diabet ar trebui să-și monitorizeze nivelul de glucoză din sânge, dacă se consumă cantități mari sau iau suplimente cu ghimbir”, spune dr. Staller.

Complicații în timpul sarcinii

Deși ghimbirul este eficient pentru a calma greața la femeile însărcinate, cantitatea de ghimbir consumată în timpul sarcinii trebuie limitată, deoarece efectele anticoagulante pot expune mama la un risc mai mare de avort spontan.