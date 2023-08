Gheorghe Turda a vorbit recent despre pensia sa pentru a închide odată pentru totdeauna gurile cârcotașilor. Artistul de muzică populară a spus că el nu are pensie specială, ci o pensie militară. El a ieșit la pensie cu grad de general, a fost șeful Ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Intern. În prezent, el primește lunar 9.000 de lei.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează.

Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din armată și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din armată”, a declarat el pentru Playtech Știri.

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful Ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca mine. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a mărturisit el pentru Antena Stars.