Dezbaterea politică în România se intensifică privind coaliția de guvernare dintre PNL și PSD. Președintele PNL Arad și europarlamentar, Gheorghe Falcă, s-a arătat îngrijorat în privința supraviețuirii coaliției până la alegerile din 2024. El consideră că aceasta depinde de comportamentul PSD, în special în ceea ce privește impozitarea suplimentară a economiei.

Falcă a declarat joi că „această coaliţie s-a făcut pentru a trecere ţara prin criză, pentru a gestiona corect treburile ţării”, dar că anul 2024 este un an electoral, iar PNL şi PSD îşi vor aborda electoratul diferit.

Întrebat dacă va rezista coaliția de guvernare până la alegeri în contextul ultimelor tensiuni dintre PNL şi PSD, Falcă a spus că depinde de social-democraţi, dacă vor fi în continuare agresivi. El spune că dacă PSD doreşte să impoziteze cetăţenii şi economia este „evident că ne vom despărţi”.

„Dacă o să ne respecte pe noi şi pe români şi o să realizăm în anul 2024 un buget corect, unde o să creştem pensiile aşa cum scrie la lege şi cum noi am propus în ceea ce înseamnă recalcularea pensiilor, atunci lucrurile vor merge bine”, a declarat Falcă.

El s-a referit şi la afirmaţiile din ultimele zile ale colegului său de partid Rareş Bogdan, afirmând că modul în care acesta s-a exprimat a fost „clar”, iar PSD nu poate trece de o linie roşie trasată de liberali.

Într-o declarație separată, premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat pe Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, pentru declarațiile sale care, potrivit lui Ciolacu, ar „dinamita” coaliția de guvernare cu știri false.

Premierul a adăugat că Rareş Bogdan „nu este un om prost”, dar că în cazul în care încearcă să „dinamiteze coaliţia” cu ştiri false, este „iresponsabil”.

„Vrea să amintesc în ce situaţie am găsit România, când am hotărât cu Nicolae Ciucă să facem această coaliţie? În ce dezastru era? În ce criză socială era România? Cu miliarde aruncate pe vaccinuri, cu bani furaţi în pandemie, când noi stăteam în casă? Cu pensionarii care nu aveau acces la sănătate? Eu pot să le reamintesc, că nu am nicio reţinere. Iarăşi învrăjbim pensionarii cu cei care muncesc pentru nişte drepturi legitime”, a mai susţinut premierul.