Armin Nicoară a fost surprins pupând-o pe Georgiana Lobonț într-o mașină

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară au fost surprinși în ipostaze tandre într-o mașină, chiar la scurt timp după ce soțul ei a anunțat divorțul.

Deși s-a vehiculat că divorțul respectiv are legătură cu Armin Nicoară, Georgiana Lobonț și celebrul saxofonist au negat acest lucru.

Vineri, 27 ianuarie 2023, Armin Nicoară a postat pe contul lui de Instagram un videoclip în care apare alături de Georgiana Lobonț.

În imaginile respective, artista cânta noua sa melodie de dragoste, iar în momentul în care a ajuns la versul „Hai, nu mai fi rușinos și sărută-mă frumos!”, finul ei s-a apropiat de ea și a sărutat-o pe obraz.

Armin Nicoară a fost acuzat că este motivul pentru care soțul Georgianei Lobonț vrea să divorțeze

În spațiul public, au apărut speculații despre o posibilă relație intimă între Armin Nicoară și Georgiana Lobonț și despre implicarea saxofonistului în scandalul dintre ea și soțul ei.

Armin Nicoară a declarat imediat că între el și Georgiana Lobonț există doar o relație normală nașă-fin, subliniind că își iubește mult soția, pe Claudia Puican. Mai mult, acesta chiar s-a hotărât să o ajute la treburile casnice, deoarece a realizat că ea face deja foarte multe.

„Eu colaborez cu Georgiana, asta e viața de artist. Când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste (…) noi jucăm un rol. (…) Am făcut un videoclip acum două zile când o sărut pe Georgiana, bineînțeles că în acea melodie spune „sărută fetele” și ce mai spune Georgiana acolo.

Normal, eu am sărutat-o pe Georgiana, exact ce spune în melodie, dar n-o mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac. E nașa mea, ce vreți, să o înjur?! Să mă iau de ea?! Să nu conversez cu ea? Sper că am fost cât de cât înțeles. Să auzim numai de bine și Doamne ajută!

(Eu și soția mea) suntem bine! Chiar acum mi-am dat seama că trebuie să o ajut în casă. Am început să strâng hainele, să le scot de la spălat.

Fac toate cele, pentru că am văzut că ea face foarte multe pentru mine, adică s-a dus în piață, a făcut cumpărături și mi-am dat seama că trebuie să o ajut și eu, pentru că și azi dimineață s-a trezit cu mine să mă ducă la analize”, a declarat recent celebrul saxofonist.