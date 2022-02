„Cancelarul Olaf Scholz a discutat prin telefon, luni după-amiază, cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Discuţiile s-au concentrat pe actuala situaţie din Ucraina şi din jurul Ucrainei şi pe prezenţa trupelor ruse la frontiera ruso-ucraineană şi la frontiera belaruso-ucraineană.

Preşedintele Putin l-a informat pe cancelarul Germaniei despre reuniunea Consiliului Naţional rus pentru Securitate Naţională.

Cancelarul Germaniei a condamnat planurile Rusiei de recunoaştere a aşa-numitelor republici populare Doneţk şi Lugansk. Un astfel de pas ar intra în contradicţie flagrantă cu Acordul Minsk, care prevede soluţionarea pe cale paşnică a conflictului din estul Ucrainei şi ar fi o încălcare a Acordului de către Rusia.

Cancelarul Germaniei i-a cerut preşedintelui Rusiei să ia măsuri în sensul reducerii tensiunilor şi să retragă trupele de la frontierele Ucrainei”, anunţă Guvernul de la Berlin, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin s-a decis în privinţa celor două republici separatiste

Agenţiile de presă internaţionale anunţaseră deja că Putin ar fi luat decizia să reunoască independenţa republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk, iar anunţul oficial a venit în cursul acestei seri.

Va exista şi un decret oficial al preşedintelui Federaţiei Ruse în scurt timp, a anunţat Kremlinul.

Amintim faptul că în cursul zilei de luni, Vladimir Putin a convocat o ședință extraordinară, în formulă extinsă, a Consiliului de Securitate a Rusiei, în condițiile în care Kremlinul consideră situația din Ucraina ”extrem de tensionată”, iar FSB susține că un bombardament ucrainean a distrus un punct de graniță rusesc.

În acest sens, președintele Rusiei a anunțat că țara pe care o conduce va analiza chiar astăzi cererea liderilor separatiști din Donbas de a recunoaște independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei.

Decizia lui Vladimir Putin

Corespondentul The Guardian pentru Europa Centrală și de Est, Shaun Walker a venit ulterior cu detalii în acest sens.

Acesta a anunțat că Vladimir Putin le-a spus participanților la Consiliul de Securitate care a avut loc la Kremlin că discuția despre recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas este „spontană”.

Singurul care a părut să arate opoziție a fost premierul Mihail Mișustin, dar și el s-a lăsat convins, adaugă sursa citată.

„Fiecare dintre voi știe și vreau să subliniez în mod special acest lucru… Nu am discutat nimic despre asta cu voi înainte. Nu v-am cerut părerea înainte. Discuția asta are loc spontan, pentru că am vrut să vă aud părerile voastre fără nicio pregătire prealabilă”, le-a spus Putin participanților, potrivit jurnalistului.