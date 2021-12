Gerke Witteveen, CFO-ul NN România, a declarat pentru Capital în contextul apariției pe piață a revistei „Top 300 Companii din România”, că business-ul NN a avut o evoluție bună în prima parte a anului 2021. Cele mai importante investiții pe care NN le-a derulat în ultimii ani țin de domeniul digitalizării.

CAPITAL: Care sunt rezultatele financiare prognozate pentru anul 2021?

Gerke Witteveen: Business-ul nostru a avut o evoluție bună în prima parte din 2021, în linie cu tendințele din anii precedenți. Studiile de piață și obiceiurile pe care le observăm în rândul clienților noștri ne confirmă că tot mai mulți oameni se preocupă de impactul pe care îl pot avea riscurile legate de problemele de sănătate asupra bugetului familiei, ceea ce indică perspective bune pentru întreaga industrie de asigurări. NN Asigurări de Viață a încheiat 2020 cu prime brute subscrise în valoare de 853,6 milioane de lei și un profit net de 82,5 milioane de lei, iar dacă ne uităm la tendințele din prima parte a acestui an, ne bazăm pe o evoluție similară și finalul lui 2021.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Gerke Witteveen: În ultimii ani, digitalizarea a fost o prioritate majoră pentru NN, iar demersurile pe care le facem în acest sens au continuat și în 2021, ca parte a strategiei noastre de a deveni asiguratorul digital al viitorului. Astfel, integrăm permanent noi instrumente și procese digitale pentru îmbunătățirea experienței clienților, cu miza să le oferim o interacțiune cât mai agilă cu produsele de asigurare și pensie privată, adaptată la nevoile și așteptările lor. Totodată, dezvoltăm și diversificăm portofoliului de produse, pentru a le oferi clienților și mai multe alternative relevante, prin soluțiile proprii NN sau printr-un mix între produsele și serviciile noastre și beneficii suplimentare dezvoltate în parteneriat cu startup-uri. O parte din profiturile noastre operaționale este investită în fiecare an în aceste direcţii de dezvoltare a business-ului, în special în aria de digitalizare.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Gerke Witteveen: Stabilitatea noastră financiară, investițiile continue în digitalizare, precum și inițiativele de diversificare a portofoliului ne-au ajutat să menținem evoluția bună a business-ului în primele luni din acest an, fără provocări majore. Ultimul an și jumătate a fost, mai mult decât orice, o dovadă în plus a rezilienței noastre la neprevăzut și a capacității de a rămâne alături de clienți când este important pentru ei, ajutându-i să navigheze prin această perioadă de incertitudine. Pe de altă parte, adoptarea modului de lucru de la distanță a venit cu provocări din perspectiva colaborării în echipă, dar în același timp au fost și o oportunitate să accelerăm digitalizarea inclusiv în interiorul companiei.

Indiferent de provocări sau de context, misiunea noastră este să fim relevanți pentru clienți și să-i ajutăm să aibă grijă de tot ce contează mai mult pentru ei – viața, sănătatea, viitorul financiar și locuința. Suntem alături de ei și în acest context atipic care pune sănătatea lor la încercare și am plătit, în medie, 4.000 de lei celor care au avut până acum nevoie de spitalizare pentru afecțiuni generate de coronavirus.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Gerke Witteveen: NN extinde permanent portofoliul cu produse și servicii tot mai relevante pentru clienți. Anul acesta, compania a extins acoperirea Asigurării de sănătate NN cu până la 500.000 de lei pentru plata tratamentelor necesare în cazul unui diagnostic cu cancer, arsuri grave sau dacă e nevoie de transplant de organe. Totodată, a îmbunătățit experiența clienților și interacțiunea prin relansarea aplicației mobile NN Direct, care oferă clienților acces în timp real la toate informațiile de care au nevoie despre asigurările și pensiile lor. Noua aplicație include funcționalități și tehnologii inovatoare, oferind spre exemplu clienților posibilitatea să solicite beneficiile asigurării lor direct în aplicație, într-un proces 100% digital care durează doar câteva minute.

Suntem tot timpul atenți la nevoile clienților, îi ascultăm și interacționăm constant cu ei și, prin tot ceea ce facem, ne preocupăm să fim alături de ei cu produse și experiențe digitale care răspund așteptărilor lor. Iar digitalizarea și diversificarea portofoliului nu fac decât să ne aducă mai aproape de ei așa cum au nevoie.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Gerke Witteveen: Ca lider de piață, este responsabilitatea noastră să anticipăm așteptările clienților și să ne reinventăm continuu ca să le oferim produse, servicii și experiențe relevante.