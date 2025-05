George Simion, întâlniri cu reprezentanți ai curentului suveranist european

Dimineața este rezervată unor întâlniri cu lideri conservatori și suveraniști din Europa. George Simion se întâlnește cu Zbiegniew Ziobro, fost ministru polonez al Justiției, cu delegația Vox din Spania, precum și cu Marco Marsilio, președintele grupului ECR din Comitetul Regiunilor.

Simion afirmă că apără democrația românească și este preocupat de viitorul economic al țării, în contextul în care există temeri că România ar putea pierde accesul la finanțări europene.

„Apărăm democrația românească. Ne preocupă viitorul economic al României, mai ales că sunt temeri serioase că putem rămâne fără finanțări europene, având în vedere recomandarea EcoFin pentru Comisia Europeană. Relansăm discuțiile despre proiecte europene cu partenerii noștri.”

Discuții programate cu europarlamentari conservatori

În cursul zilei, candidatul AUR are programate discuții cu mai mulți europarlamentari din grupuri conservatoare și suveraniste. Printre aceștia se numără: Roberts Zile (Letonia), Branko Grims (Slovenia, PPE), Charlie Weimers (Suedia), Arkadiusz Mularczyk și Bogdan Rzonca (Polonia), Fernand Kartheiser (Luxemburg), Geadis Geadi (Cipru), Antonio Tanger-Correa (Portugalia), Aurelijus Veryga (Lituania), Ivaylo Valchev (Bulgaria), Markus Buchheit (Germania), Alexandr Vondra (Cehia).

Întâlniri cu românii din Belgia și interviuri în presa internațională

Pe parcursul vizitei, George Simion se va întâlni cu români stabiliți în Bruxelles și în localitățile din împrejurimi. El a declarat că emigrarea românilor reflectă disfuncționalitățile sistemului din România.

„Comunitățile românești din afara țării sunt expresia cea mai puternică a disfuncționalităților din România. Discutăm cu cei care au plecat peste hotare în căutarea de locuri de muncă mai bune pentru a găsi împreună soluția reîntoarcerii acasă.”

Tot astăzi, candidatul AUR are programate interviuri cu publicații și televiziuni internaționale, printre care: EuroNews, Politico, Brussels Signal, The Spectator, The Telegraph, TVP (Televiziunea Publică Poloneză).

De asemenea, este anunțată o intervenție în direct în cadrul emisiunii realizate de Steve Bannon.

De menționat că, George Simion a fost, în această săptămână, prezent în Polonia pentru a-l susține pe candidatul PiS, Karol Nawrocki, la un miting electoral. Tot acolo s-a întâlnit cu președintele Andrzej Duda pentru a discuta despre „restaurarea democrației”.

„Ca nou președinte al României, voi veni în fiecare zi să fac campanie pentru Karol Nawrocki”, a declarat Simion la Zabrze.

Liderul AUR a fost și în Italia, potrivit unui videoclip publicat pe pagina sa oficială de Facebook, unde a menționat că scopul călătoriei a fost întâlnirea cu românii din diaspora și cu oficiali italieni de rang înalt.