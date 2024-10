Elena Lasconi, atac direct la Mircea Geoană. Lasconi, candidată din partea USR la alegerile prezidențiale din România, a declarat că nu va efectua o vizită oficială la Moscova dacă va deveni președinte.

Liderul USR a subliniat că acest drum este cunoscut de Mircea Geoană, fostul secretar general adjunct al NATO, afirmând că ea personal nu se va duce niciodată la Moscova. Lasconi a criticat dur influența Rusiei asupra unor figuri publice din România, spunând că în jurul acestora plutesc suspiciuni de legături dubioase.

Aceasta a menționat că se văd diverse „combinații” implicând Rusia, finanțări și campanii politice, dar și petreceri fastuoase pe iahturi și ceasuri primite în mod suspect, făcând trimitere indirectă la anumite personaje care au fost implicate în astfel de activități.

„Eu am mai auzit retorica asta, dar oamenii nu uită. Miroase de departe şi a influenţa interlopilor, vedem tot felul de combinaţii, tot cu Rusia, finanţare, campanie, cu petreceri date pe iaht, cu ceasuri primite despre care uită lumea.

Lasconi a declarat că, în cazul în care va ajunge președinte, unul dintre principalele sale obiective va fi recuperarea tezaurului României trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Ea a subliniat că Uniunea Salvați România (USR) a reușit să obțină o rezoluție în Parlamentul European care recunoaște dreptul României de a cere tezaurul înapoi.

În acest context, ea a adăugat că nu va putea niciodată să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, o persoană aflată sub mandat internațional de arestare pentru crime împotriva umanității.

În timpul emisiunii „Insider politic”, Elena Lasconi a fost întrebată despre posibila sa vizită la Moscova, în cazul în care va fi aleasă președinte. Aceasta a făcut referire la Mircea Geoană, afirmând că „sunt unii care se dau independenți, dar știu foarte bine drumul către Moscova”, subliniind că ea nu va merge niciodată acolo și că primul lucru pentru care va lupta va fi aducerea tezaurului înapoi.

Lasconi a mai adăugat că, în acest moment critic, este esențial ca Rusia să oprească războiul din Ucraina și să plece de pe teritoriile ocupate.

„Sunt unii care se dau independenţi şi ştiu foarte bine drumul către Moscova, şi aici mă refer la domnul Geoană. Eu nu m-aş duce niciodată la Moscova, şi primul lucru pentru care voi lupta va fi să avem tezaurul înapoi.

USR a reuşit să treacă o rezoluţie prin Parlamentul European prin care i se recunoaşte dreptul României de a cere tezaurul înapoi. M-aş lupta pentru asta.

Nu am cum să mă întâlnesc cu o persoană care are mandat internaţional de arestare pentru crime împotriva umanităţii (Vladimir Putin – n.r.). Nu am cum să fac asta. Drumul ăsta, la Moscova, îl ştie domnul Geoană. Eu nu mă voi duce acolo”, a explicat Lasconi.