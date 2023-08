Anca Dumitra a vorbit despre mișcarea #MeToo

Anca Dumitra a dat castingul pentru serialul „Las Fierbinți” în 2009, iar după lansarea serialului a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Dumitra i-a povestit lui Mihai Morar despre mișcarea #MeToo și despre experiența sa în privința hărțuirii sexuale și a violenței. Anca Dumitra a fost întrebată de Mihai Morar dacă s-a confruntat cu astfel de situații pe parcursul carierei. Actrița a răspuns că au fost persoane care i s-au adresat nepotrivit, însă a știut cum să gestioneze acele interacțiuni.

„Da, am avut parte, și e absolut normal. Nu doar în studenție și după ce-am terminat studenția. (…) Cum el are libertatea să ți se adreseze și tu ai libertatea să i te adresezi pe măsura întrebării sau acțiunii sale. Pe cât de diplomată sunt, când cineva, mai ales în direcția asta, depășește măsura, n-am nicio opreliște.

Și dacă ai vrea să cucerești o femeie, masculinitatea trebuie să o dirijezi într-o manieră frumoasă, elegantă. Dacă există vreun necioplism nu dau peste nas cu același necioplism, dar o să te fac conștient de el”, a mărturisit actrița Anca Dumitra.

„Mici compromisuri trebuie să fie, dar de bun augur”, a adăugat ea.

Anca Dumitra nu a făcut compromisuri în carieră

„Am fost foarte binecuvântată, și personal și profesional. Sunt un om care-și dorește foarte mult să facă ceea ce-i place, să-și facă profesia. Mici compromisuri trebuie să fie, dar de bun augur, în direcția în care trebuie. Majore nu, nicidecum. Am fost ferită de ele. Poate ar fi putut fi, dar s-au lăsat intimidați…”, a precizat actrița.

După serialul Las Fierbinți”, Anca Dumitra și-a continuat ascensiunea într-o carieră de mare succes. Aceasta a jucat în filmele „Oase pentru Otto” (2015); „Doing Money” (2018); „Complet necunoscuți” (2021) și „Haita de acțiune” (2023). Acesta din urmă a ajuns pe prima poziție în topul celor mai urmărite filme de pe Netflix în doar 2 zile de la lansarea pe platformă.

Anca Dumitra s-a căsătorit pe 29 aprilie

Cu privire la căsătorie, aceasta declara în cadrul emisiunii „La Măruță”:

„Mireasa nu a fost furată și nu și-a dorit să fie furată.(…) A fost drăguț așa, slujba religioasă a contat cel mai mult, toată lumea a plâns de emoție.(…) Rochia de mireasă am ales-o împreună, dacă sunt superstițioasă, nu mai vreau să fiu, el nu m-a văzut însă îmbrăcată.(…) A fost o bucurie generală, i-am avut alături și pe colegii din generală. Sunt recunoscătoare. (…) Al meu a avut emoții, cât e el de austriac. E destul de emotiv, pe cât de puternic, pe atât de sensibil. (…) La ei se ridică mireasa, nu se fură. (…)

Familia și cei mai mulți dintre invitați au stat până la final, s-a dansat foarte mult. Am fost la tot felul de evenimente, dar parcă niciodată nu au fost atâția împreună. (…) Am fost în luna de miere în New York, în Las Vegas. (…) Ce ai văzut tu a fost de la concertul lui Pink din Londra, am fost special că ne place foarte mult. David Copperfield m-a ales din public (…) m-a invitat pe scenă, apoi m-a invitat în culise și a făcut un număr pentru noi special. (…)

Este fermecător, deși face asta de 67 de ani. (…) Acolo ridicându-mă între 300 de oameni și zicând că sunt în luna de miere, toată lumea era , Anca, casă de piatră, zici că eram în România.(…) Am fost la David Copperfield, m-am născut cu el, ești nebun, am vrut să mergem!”, a declarat actrița pentru „La Măruță”.