Anca Dumitra a făcut nuntă cu Manfred Spendier! Geanina din Las Fierbinți a îmbrăcat o rochie superbă și a optat pentru un machiaj natural în ziua cea mare. La eveniment au luat parte familia și prietenii apropiați, iar atmosfera a fost întreținută de Bella Santiago. Din poze, se poate observa că toată lumea se simte bine și se distrează.

Anca Dumitra, nuntă ca în povești

Cum cel mai așteptat moment al unei nunți este dansul mirilor, Anca Dumitra și Manfred Spendier s-au asigurat că își vor impresiona invitații. Cei doi parcă au plutit pe ringul de dans, iar actrița a arătat ca o prințesă. În cea mai fericită zi din viața sa, Geanina din Las Fierbinți a optat pentru o rochie în stil sirenă, cu trenă detașabilă. Machiajul a fost unul natural, iar părul coafat în bucle lejere.

Anca Dumitra s-a căsătorit civil în decembrie anul trecut

Anca Dumitra este de câțiva ani într-o relație cu omul de afaceri austriac Manfred Spendier. Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit civil în decembrie 2022, însă au avut parte de peripeții, pe motiv că bărbatul nu este român.

„A fost cu peripeții până în ultima zi, pe 16 decembrie. Pentru că, atunci când ești cetățean străin și vrei să furi o româncă, sunt anumite acte care trebuie puse la punct foarte bine. Cu fiecare zi cu care trecea mai trebuia un act, însă până la urmă au fost toate bune. Nu vom uita data asta. De când am depus actele, timp de 14 zile în fiecare zi a trebuit câte un act. Ne-am gândit și la varianta că astea sunt semne ‘băi, poate nu trebuie‘”, a povestit atunci actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum s-au cunoscut cei doi?

În cadrul aceleiași emisiuni, Geanina din Las Fierbinți a povestit cum l-a cunoscut pe alesul inimii ei.

„Ne-am întâlnit în România, în Sectorul 1 și noi am vrut să ne căsătorim în Sectorul 3 și acolo au fost niște dificultăți. Ne-am întâlnit în oraș, nu este nimic special. S-a produs atât de bine întâlnirea, încât am rămas împreună. De la a doua, a treia întâlnire am cam știut cam ce ne dorim. Eu sunt destul de reticentă, dar după imediat mă dau pe brazdă. A fost foarte natural, s-a întâmplat foarte firesc. Este foarte deștept, e un bărbat pe care-l admir. Este și amuzant, dar cred că eu sunt mai amuzantă. Este foarte ordonat și gospodar. Nu este gelos, eu sunt mai geloasă.”, a povestit ea la pro tv.