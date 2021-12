Toma Cuzin, actorul care îl interpretează pe Firicel în „Las Fierbinți”, a fost invitat recent în podcast-ul lui Mihai Bobonete. Acesta a spus detalii neștiute despre viața sa, a povestit întâmplări uimitoare din copilăria sa și a mărturisit care a fost meseria visurilor sale în adolescență. Deși este un actor apreciat de întreaga țară, Toma Cuzin avea alte planuri pentru viitor.

Firicel a plecat de acasă la 11 ani

Toma Cuzin i-a povestit colegului său de filmări că a plecat de acasă la doar 11 ani. Acesta a muncit inițial în mină, apoi a făcut vreme de trei ani dansuri populare la „Doina Gorjului”. Până să ajungă pe scena teatrului, Toma Cuzin a trecut prin diverse experiențe. Acesta a făcut armata, perioadă în care a avut timp să mediteze asupra planurilor sale pentru viitor.

„Neapărat am vrut să mă fac… A fost dorința lui mamaia”

Toma Cuzin l-a uimit pe Mihai Bobonete spunându-i că nu actoria a fost visul său, acesta și-a dorit să devină preot. El a mărturisit că bunica sa l-a îndemnat spre biserică, plus credința sa în Divinitate.

„Neapărat am vrut să mă fac preot. Pentru că atunci credeam…și acum cred. Credința e una, religia e alta. «Băiatul noastru trebuie să se facă preot, nu vezi ce voce are, că ne sparge timpanul la toți?» Eu urlam, nu cântam. Eram mic. Era dorința lui mamaia. Eu voiam să mă fac popă pentru că, în armată, ai timp mult să gândești.

În perioada aia ai timp să gândești, nene. Ideile au venit mult mai târziu. Înainte eu trebuia să văd dacă am vreun gând. Și când te gândești ce faci, în ce direcție mergi, trebuie să le iei la rând pe toate. Ce aș putea eu să fac și ce ar fi ușor, și de unde pot să câștig eu o pâine și să muncesc cel mai puțin. Pentru că așa e omul. Lasă că nimeni nu vrea să muncească, muncim de nevoie până al urmă, rar ne dăm seama de o chestie care ne place și nu ne dăm seama că muncim. Dar în final tot pentru pâine alergăm”, a povestit Toma Cuzin.

„Mamă cât îmi doream, dar am renunțat”

Toma Cuzin a explicat că în ciuda dorinței sale și a familiei de a deveni un ucenic al Sfintei Biserici, acesta a renunțat la visul său. El a explicat că, inițial, a crezut că pregătirea pentru meseria respectivă va fi simplă, însă treptat a aflat câtă informație trebuie memorată, așa că a renunțat la a deveni preot.

„Am citit Istoria religiilor și am aflat că există și mai multe religii. Am zis atunci că mă fac popă că e ușor. Îmi doream asta neapărat, eram foarte conștient că trebuie să învăt și am început să citesc. Prima dată Istoria religiilor, că Biblia o citisem și Psalmii toți. Și când am citit Istoria religiilor am aflat că există și mai multe religii, culturi și am renunțat.

Îmi plăcea. Întâlnisem un preot care m-a convins că printre popi pot fi și preoți. (…) Mă vedeam frumos, popă, artist. Făceam plan, ziceam că țin predica toată, niciodată prescurtată. Toată, că cadă până la ultimul. Mă bucur că nu mă mai visez popă. Mamă cât îmi doream”, a povestit actorul din „Las Fierbinți”

De la sport la actorie

După ce a ieșit din armată, Toma Cuzin a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Ani mai târziu, acesta și-a descoperit pasiunea pentru actorie. În 2006 a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.