Se amână invazia asupra Fâșiei Gaza! SUA au convins Israelul să nu atace, încă

Se amână invazia asupra Fâșiei Gaza! Guvernul de la Ierusalim a acceptat cererea Casei Albe de a amâna atacul armatei sale asupra Gaza până la sosirea forțelor suplimentare din SUA, relatează „Al Jazeera Arabic”.

Administrația Biden vrea ca Israelul să acorde mai mult timp negocierilor legate de ostaticii de război din Gaza. În plus, ar vrea ca ajutoarele umanitare să intre în Gaza, înainte de lansarea operațiunii terestre a soldaților israelieni. Administrația Biden vrea să crească gradul de pregătire al soldaților americani pentru orice potențiale atacuri lansate de grupările militare din Iran, ce ar putea crește pe măsură ce războiul continuă, au explicat mai mulți oficiali americani pentru „The New York Times”.

Casa Albă și-a transmis dorințele spre Israel prin intermediul secretarului Apărării din SUA, Lloyd J. Austin. El vorbește aproape zilnic cu ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant. De asemenea, președintele SUA, Joe Biden, a vorbit duminică, 22 octombrie 2023, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

SUA, îngrijorate de amânarea continuă a invaziei terestre asupra Gaza

În ciuda acestui fapt, oficialii americani sunt îngrijorați că amânarea continuă a invaziei terestre a Israelului asupra Gaza ar putea fi valorificată de Iran și de aliații săi. SUA nu au cerut Israelului să își amâne invazia terestră, ci doar i-au cerut să aștepte.

Mii de oameni se opun invaziei Fâșiei Gaza și cer protejarea palestinienilor

Vă amintim că vineri, 20 octombrie 2023, mii de oameni din Egipt au ieșit în stradă pentru a-și exprima părerea față de războiul din Israel. Se opun invaziei militare asupra Fâșiei Gaza și cer protejarea palestinienilor. Ei și-au exprimat și sprijinul față de președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, și față de dorința sa de a proteja securitatea națională pe fondul planurilor Israelului de a strămuta palestinienii în Sinai.

În Piaţa Tahrir, protestatarii nemulțumiți au scandat „Pâine, libertate, Palestina arabă” și „Jos Israel. Fără strămutare sau relocare”. În același loc, câțiva oameni s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

De asemenea, mii de persoane au participat la un protest din Amman (Iordania), organizat de partidele de opoziţie.

„O, Hamas, loviţi-i cu rachete al-Qassam … Aduceţi atentatorii sinucigaşi la Tel Aviv”, au scandat participanţii la acel miting.

Alte mii de persoane s-au adunat în apropierea Ambasadei Israelului la Amman, un loc obişnuit pentru proteste anti-Israel în momentele tensionate.