David Saranga, replică dură pentru Greta Thunberg, după ce s-a declarat pro-Gaza

Greta Thunberg a anunțat vineri, 20 octombrie 2023, că ea și amicii ei sunt în grevă „în semn de solidaritate cu Palestina și Gaza”. Potrivit spuselor sale, „lumea trebuie să ceară o încetare imediată a focului, dreptate și libertate pentru palestinieni și pentru toți civilii afectați” de război.

„Săptămâna 270. Astăzi suntem în grevă în semn de solidaritate cu Palestina și Gaza. Lumea trebuie să se exprime și să ceară o încetare imediată a focului, dreptate și libertate pentru palestinieni și pentru toți civilii afectați”, a scris, vineri, Greta Thunberg pe contul ei de Twitter.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

„Arderea oamenilor de vii, așa cum a făcut Hamas, nu ajută la reducerea emisiilor de carbon”, a fost replica fostului ambasador al Israelului la București, David Saranga.

Burning people alive like Hamas did, doesn’t help to reduce carbon emission @GretaThunberg Hamas = ISIS#HamasISIS #HamasAttack pic.twitter.com/k5J5IQymx0 — David Saranga (@DavidSaranga) October 20, 2023

Mii de egipteni se opun invaziei Fâșiei Gaza și cer protejarea palestinienilor

Vineri, 20 octombrie 2023, mii de oameni din Egipt au ieșit în stradă pentru a-și exprima părerea față de războiul din Israel. Se opun invaziei militare asupra Fâșiei Gaza și cer protejarea palestinienilor. Ei și-au exprimat și sprijinul față de președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, și față de dorința sa de a proteja securitatea națională pe fondul planurilor Israelului de a strămuta palestinienii în Sinai.

În Piaţa Tahrir, protestatarii nemulțumiți au scandat „Pâine, libertate, Palestina arabă” și „Jos Israel. Fără strămutare sau relocare”. În același loc, câțiva oameni s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

Protests in support of Palestine in Egypt turned into anti-Sisi protests. In the Egyptian capital Cairo, thousands of citizens marched to Tahrir Square in support of Palestine, chanting slogans criticizing President Abdel Fattah El-Sisi. “Bread, freedom, social justice” pic.twitter.com/eyPwFRPMp6 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2023

Mii de oameni din Iordania susțin gruparea militară Hamas

De asemenea, mii de persoane au participat la un protest din Amman (Iordania), organizat de partidele de opoziţie.

„O, Hamas, loviţi-i cu rachete al-Qassam … Aduceţi atentatorii sinucigaşi la Tel Aviv”, au scandat participanţii la acel miting.

Alte mii de persoane s-au adunat în apropierea Ambasadei Israelului la Amman, un loc obişnuit pentru proteste anti-Israel în momentele tensionate.

„Fără ambasadă evreiască pe pământ arab!”, au scandat protestatarii furioși.