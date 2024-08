Hezbollah a lansat duminică un atac masiv cu rachete asupra Israelului, în replică la asasinarea unui comandant de rang înalt al mișcării în Beirut, luna trecută.

Potrivit Reuters, acest atac a fost confirmat de Hezbollah, o mișcare susținută de Iran. Ca răspuns, cabinetul israelian s-a reunit, duminică dimineaţă, pentru a discuta măsurile de retorsiune.

Forțele Aeriene Israeliene au lovit ținte din Liban înainte de declanșarea atacului, suspectând că Hezbollah se pregătea să lanseze rachete. Într-un comunicat oficial, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că au identificat pregătirile organizației teroriste Hezbollah pentru a lansa rachete către teritoriul israelian și, ca răspuns, au atacat ținte teroriste din Liban.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat stare de urgență în Israel pentru următoarele 48 de ore, potrivit The Times of Israel.

„Situația specială de pe frontul intern” oferă Comandamentului Frontului Intern al IDF autoritatea de a impune restricții, mai scriu jurnaliştii israelieni.

Din cauza atacului, zborurile de la și către aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au fost suspendate, iar ministrul Apărării a declarat stare de urgență. Sirenele de avertizare au sunat în nordul Israelului, unde au fost auzite multiple explozii. Sistemul de apărare aeriană Iron Dome a doborât rachete lansate din sudul Libanului.

Another view from northern Israel just now – Hezbollah rockets fired from Lebanon, some intercepted by Iron Dome. What would Americans do if a militia in Canada was firing at Buffalo every day for the last 10 months? Oh, and their entire purpose was to destroy the US? pic.twitter.com/aA7LtKb5zv

— Yael Bar tur 🎗️ (@yaelbt) August 25, 2024