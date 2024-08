În cursul nopții trecute, Ucraina a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra capitalei ruse, Moscova, marcând o nouă escaladare a conflictului dintre cele două națiuni.

Potrivit primarului orașului, Serghei Sobianin, apărarea antiaeriană rusă a reușit să distrugă cel puțin zece drone, minimizând astfel impactul atacului.

Deși nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative, raidurile asupra Moscovei au fost dublate de atacuri similare în alte regiuni rusești.

Simultan, în regiunea Kursk din Rusia, operațiunile militare ucrainene continuă neîntrerupt, scrie Rador.

Kievul a revendicat capturarea a 93 de localități și controlul asupra unei suprafețe de peste 1.250 de kilometri pătrați.

În același timp, serviciile de informații rusești au sugerat că această ofensivă ar fi fost pregătită cu sprijinul serviciilor de informații din Statele Unite, Marea Britanie și Polonia, deși nu au fost furnizate dovezi concludente în acest sens.

De cealaltă parte, surse guvernamentale din Occident și Ucraina au respins aceste afirmații. Ele au subliniat că partenerii internaționali ai Kievului nu au fost informați în avans despre aceste operațiuni. Acest lucru s-a întâmplat pentru a evita presiuni externe asupra deciziilor ucrainene.

Cu toate acestea, regiunea Kursk nu reprezintă epicentrul luptei. Cele mai intense bătălii se desfășoară în estul Ucrainei, unde forțele ruse înaintează către două localități strategice, Pokrovsk și Torețk.

Moscova a declarat recent că trupele sale au capturat satul Niu-York, situat în apropiere de Torețk. Aceste informații nu au fost confirmate de autoritățile ucrainene.

💥 Russia: Ukrainian drones are attacking Moscow.

Interception over the suburb of Podolsk, 20 miles south of the Kremlin. pic.twitter.com/2HJrnWrh21

— Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2024