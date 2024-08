Biroul Prezidențial din Maldive va interzice deținătorilor de pașapoarte israeliene să intre în țară, pe fondul războiului din Israel și al tensiunilor militare din Fâșia Gaza.

Președintele din Maldive, Mohamed Muizzu, a hotărât să impună această interdicție în urma unei recomandări din partea cabinetului său. Astfel, legile țării insulare vor fi modificate curând.

Un subcomitet al cabinetului său va fi înființat pentru a supraveghea eforturile în acest sens. El va numi un reprezentat pentru a evalua nevoile palestinienilor și va înființa o strângere de fonduri pentru a „ajuta frații și surorile din Palestina”.

În urma deciziei sale, Ministerul de Externe din Israel a recomandat israelienilor să evite călătoriile în Maldive, iar cei aflați acolo să plece deoarece, dacă se află în dificultate din orice motiv, va fi greu să primească ajutor.

Anunțul Biroului Prezidențial din Maldive vine la doar câteva zile după ce președintele țării insulare a condamnat un atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați din Rafah, în urma căruia au murit cel puțin 45 de palestinieni și peste 200 de oameni au fost răniți

Strongly condemn the #Israeli targeting of yet another school in #Gaza. Horrifying images show martyred and injured women, children, and the elderly, who were seeking refuge in Al-Tabi’in School. Over 39,000 innocent Palestinians have been killed since the war began in October,…

— Dr Mohamed Muizzu (@MMuizzu) August 11, 2024