Palestinienii din Fâşia Gaza ar putea fi mutaţi cu forţa în alte ţări

Palestinienii din Fâşia Gaza ar putea fi relocaţi în ţări precum Congo. Iată ce plănuieşte Israelul cu aceştia.

Oficial din Israel au comunicat că sunt implicați în discuții secrete cu Republica Congo și mai multe alte țări. Scopul acestor negocieri: găzduirea palestinienilor din Fâșia Gaza.

Informațiile au fost publicate miercuri, 3 ianuarie, de către site-ul Zman Yisrael și preluate apoi de Le Figaro.

Chestiunea privind viitorul populației palestiniene după Războiul din Fâșia Gaza reprezintă un subiect intens dezbătut între Israel și aliații săi.

Poziţia SUA şi cererea incredibilă venită din interiorul partidului lui Netanyahu?

Marți, 2 ianuarie, Statele Unite au criticat dur declarațiile a doi miniștri de extremă dreapta, Bezalel Smotrich și Itamar Ben Gvir. Cei doi oficiali israelieni susțin ideea relocării palestinienilor în afara Fâșiei Gaza.

SUA sunt de părere că Fâşia Gaza este un teritoriu palestinian şi trebuie să rămână aşa.

„Această retorică este incendiară şi iresponsabilă”, spune Matthew Miller, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat din SUA. Reprezentantul american a reiterat poziţia „clară, coerentă şi fără echivoc” a Washingtonului. El a subliniat că Fâşia „Gaza este un pământ palestinian şi va rămâne un pământ palestinian, fără controlul Hamas şi al terorismului”.

La finele lunii noiembrie, ministrul israelian al Informațiilor, Gila Gamliel, a afirmat că promovarea educației în favoarea urii va persista în Fâșia Gaza. La fel și amenințarea cu noi atacuri împotriva Israelului.

În același context, a menționat că conceptul unei „emigrații umanitare” a populației din Fâșia Gaza reprezintă o „opțiune”.

O membră a partidului premierului Benjamin Netanyahu chiar sugera ca ţările lumii să contribuie financiar pentru această relocare a palestinienilor din Fâşia Gaza.

„În loc să se aloce bani în vederea unei reconstrucţii a Fâşiei Gaza sau unei UNRWA în faliment, comunitatea internaţională poate contribui la costurile mutării, ajutând astfel populaţia din (Fâşia) Gaza să-şi construiască o nouă viaţă în noua sa ţară gazdă”, a afirmat Gila Gamliel, membră a Partidului Likud (dreapta) din Israel.

Ce ete UNRWA?

UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) este Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații din Palestina în Orientul Apropiat. A fost creată în decembrie 1949.

Este o agenție de ajutorare și dezvoltare umană care susține mai mult de 5,9 milioane de refugiați palestinieni și urmași ai acestora care au fugit sau au fost alungați din casele lor în timpul Războiului arabo-israelian din 1948-1949, ori au fugit sau au fost alungați în timpul și ca urmare a Războiului de Șase Zile din 1967.

În absența unei soluții la problema refugiaților palestinieni, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a reînnoit în mod repetat mandatul UNRWA, cel mai recent extinzându-l până pe 30 iunie 2026.