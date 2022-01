Green Report a organizat prima gală din România dedicată proiectelor sustenabile sub tema „Al 12-lea ceas”. Plecând de la ideea că în „al 12-lea ceas” trebuie să acționăm cât mai concret, deoarece acum este o nevoie mai mare ca niciodată, Green Report a decis să premieze cele mai inovative proiecte în materie de sustenabilitate, care prin caracteristicile lor scad amprenta companiilor/instituțiilor publice asupra mediului.

Proiectele au fost punctate de către un juriu format din: Marius Brînzea – Directorul de Strategie Reciclad’OR, Mihai Moia – Directorul Executiv ROENEF, Ramona Jurubiță – Country Managing Partner KPMG România, Adreea Mitiriță – Partner PwC România, Laura Ciobanu – Manager Schimbări Climate și Sustenabilitate EY România și Alexandra Zbuchea – Prpdecana Facultății de management de la SNSPA. În total au fost 74 de proiecte eligibile înscrise pentru cele 11 categorii de premii.

„Salutăm inițiativa publicației Green Report, care prin această primă gală – „Al 12-lea ceas” – dincolo de premiile pe care le acordă ne amintește că avem o datorie uriașă de îndeplinit: salvarea mediului înconjurător. Aceasta este o datorie a fiecărui cetățean al acestei planete, dar, după cum știm, puterea exemplului contează foarte mult. Dacă premiem o companie pentru că a reușit, prin filosofia sa de a afaceri, să vină cu un proiect sustenabil, care protejează mediul, resursele acestuia, cu siguranță vor mai urma și altele puterea acestui exemplu”, a declarat Ministrul Mediului, Barna Tanczos.

Premiații primei ediții a galei Green Report

Premiul pentru „Excelență în eficiență energetică” a fost acordat de către Ramona Jurubiță, Country Managing Partner KPMG România, Fabricii de Lapte Brașov, parte a grupului Olympus.

„Ne-am uitat foarte mult la reducerea amprentei de carbon, tehnologii inovative în ceea ce privește eficiența energetică cu impact direct și indirect asupra comunităților din jur și într-un final am deliberat”, a transmis Ramona Jurubiță. Ceilalți nominalizați au fost Primăria Sectorului 6 și LIDL România.

„Sperăm ca și la următoarele ediții să fim prezenți cu proiecte noi, inovatoare, de ultimă tehnologie”, Adrian Cornea, Brand Manager Fabrica de lapte Brașov Olympus.

„Excelență în Agri-Food” este numele premiului primit de către Lorița Constantinescu, Directorul de Dezvoltare al Asociației Ateliere Fără Frontiere: „Mulțumim tare mult, este o onoare. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei. Am muncit mult, am depus mult efort, și ne așteptam să primim cel puțin o parte din premiu”

Ateliere Fără Frontiere a reușit performanța de a mai câștiga, la egalitate cu Decathlon, și premiul pentru „Excelență în Economie Circulară”. Cele două premii au fost înmânate de către Directorul de Strategie Reciclad’OR, Marius Brînzea.

„Procesul de jurizare a luat în considerare doar proiectele care au reflectat conceptul de economie circulară, adică modelele de producție și consum care implică partajarea, recondiționarea și reutilizarea resurselor și materialelor cât mai mult posibil”, a exlicat Marius Brînzea.

Premiul pentru „Excelență în campanii de mediu” a fost câștigat de către Comuna Ciugud. Categoria „Excelență în inovații de mediu” a avut trei nominalizați: Impact Hub Bucharest and Climate Vertical, Vodafone România și Ateliere Fără Frontiere. Câștigătorul a fost compania Vodafone România.

Primarul din Turda, dublu premiat

Cristian Octavian Matei, primarul Municipiului Turda, a fost și el prezent la Gala Green Report „Al 12-lea ceas”. A plecat înapoi în orașul său cu două premii: „Excelență în transport sustenabil” și „Excelență pentru orașe sustenabile”. Primul premiu, „Excelență în transport sustenabil”, a fost înmânat de Andrei Corlan, Secretar de Stat în Ministerul Mediului.

„Poate merităm acest premiu, poate nu, vreau să vă spun că am considerat un lucru firesc să eliminăm un transport total neproductiv, murdar și haotic, al unei companii private care se derula la momentul când am preluat primăria. Am reușit să aducem 20 de autobuze electrice, fiind singurii din România care avem transport electric urban în regie proprie 100% electric. Au trecut 2 ani, mașinile merg foarte bine și ne gândim să mai cumpărăm 30”, a transmis primarul din Turda, Cristian Matei.

Fresh Microgreens a câștigat premiul pentru „Excelență în gestionarea consumului de apă”, înmânat de către Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division ONE United Properties: „Să premiezi excelența în sustenabilitate este un lucru foarte important și era momentul să se întâmple”, a declarat CEO-ul.

„Am primit acest premiu pentru proiectul Microsera, sere plasate în mai multe lanțuri de magazine, Kaufland, Carrefour, Metro, unde produsele sunt crescute chiar în locul în care se consumă. Zero amprentă de carbon pentru transport. Ceea ce este cel mai important este consumul de apă, redus la 5%, față de ceea ce se consumă în agricultura convențională. Apa este complet recirculată, nu se pierde nimic prin evaporare sau prin disiparea în sol. Sperăm să mergem mai departe cu inițiativele sustenabile”, a declarat Victor Potra, reprezentantul companiei la gală.

Premiul pentru „Excelență în finanțarea proiectelor de mediu” a fost înmat de către Ana Pochi, Account Manager Mastercard pentru BRD Groupe Société Générale.

Grațiela Petcu, Directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Ioan Jilinschi” din Vernești, s-a întors la elevii săi cu premiul pentru „Excelență în leadership de mediu”: „Să știți că noi avem un crez: Respectul pentru viitor se poate învăța la orice vârstă”. Premiul a fost acordat de George Stângă, președintele Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților.