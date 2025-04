„Revolut Business este o soluție destul de tânără în România, dar avem planuri foarte ambițioase și echipe care vin cu soluții inovative în această piață foarte competitivă. Ne dorim să ajutăm antreprenorii și companiile care caută soluții bancare și financiare inovative, garantăm că vom veni foarte interesante. 2024 a fost un an extraordinar de bun pentru noi. Am reușit să creștem baza de clienți cu peste 116% și să aducem niște soluții în premieră pentru România, precum Revolut Pay și proiectul realizat cu Meridian Taxi. Cel din urmă s-a axat pe digitalizarea flotei de taxiuri, lucru care a fost realizat în București prin intermediul aparatelor Revolut Reader. Am lansat serviciul Revolut Pay și la iabilet.ro sau în alte companii de talie internațională, cum ar fi WizzAir.

Lucrăm cu companii mari, cu multinaționale, dar în principal ne adresăm antreprenorilor locali, IMM-urilor. Venim cu soluții care sunt folosite de companii mici cu până la 10 angajați. Încercăm să ajutăm companiile românești care doresc să se extindă în afara țării. Le oferim soluții de plăți internaționale, de schimb valutar. Încercăm să venim cu o paletă cât mai largă de servicii și să devenim o bancă universală”, a declarat Iulian Boia, Sales Manager Revolut Business România, pe scena Galei Capital.

Revolut Business în România

Iulian Boia are o experiență de peste 16 ani în vânzări și marketing. Acesta a lucrat în țări precum România, Slovacia, Belgia și Spania, atât în companii start-up, cât și în corporații. În prezent, coordonează echipa Revolut Business care oferă servicii de banking comercial pentru firmele din România.

Cel mai important proiect din 2024 s-a bazat pe extinderea serviciilor Revolut Business în România. Accentul a fost pus pe dezvoltarea unor soluții personalizate de „Acquiring” (acceptarea plăților online și în persoana) pentru IMM-uri.

„Acest proiect a implicat colaborarea cu diverse echipe pentru a oferi clienților noștri instrumente inovatoare de gestionare a încasărilor cu cardul, primele implementări de amploare ale soluției Revolut Pay (soluția noastră de check-out pentru platforme e-commerce) și introducerea cititoarelor de carduri Revolut Reader. Un exemplu concret de impact al acestor activități ar fi adoptarea terminalelor de plată Revolut Reader de către una dintre cele mai mari companii de taxi din București”, a declarat Iulian Boia, Sales Manager Revolut Business România.

Rezultate în creștere

Rezultatele obținute de Revolut Business în piața locală sunt încurajatoare și în continuă creștere. Volumul total al tranzacțiilor procesate de Revolut Business în România a depășit 8,5 miliarde de euro în cei trei ani de când companiile locale au putut accesa serviciile B2B. „Suntem bucuroși să vedem popularitatea în creștere a serviciilor noastre pentru segmentul corporate, pe piața locală. Evoluția este subliniată și de creșterea cu 65% a numărului de clienți business activi pe lună în prezent, comparativ cu anul trecut”, a adăugat Iulian Boia.

Unul dintre cele mai importante proiecte coordonate de Iulian Boia în cadrul Revolut se află în desfășurare. „Lucrăm de aproape un an la definitivarea unui parteneriat cu unul dintre liderii pieței de case de marcat fiscale și aparate POS, pentru a duce soluțiile Revolut Business la un număr de peste 10.000 de comercianți, de la mici afaceri de familie până la retaileri bine cunoscuți care au încasări lunare de zeci de milioane de lei”, a spus acesta.

Potrivit reprezentantului Revolut Business, cele mai mari provocări cu care s-a confruntat au fost fost adaptarea la schimbările rapide din piață. De asemenea, a fost nevoie de gestionarea creșterii continue a cererii pentru serviciile companiei. „A trebuit să ne concentrăm pe dezvoltarea capacității noastre de a răspunde nevoilor clienților într-un mediu economic dinamic. Să ne extindem echipa și să adaptăm serviciile la cerințele pieței din România”, a afirmat Iulian Boia.

Planuri pentru 2025

Pentru 2025, compania își propune să continue extinderea serviciilor bancare Revolut Business în România. De asemenea, departamentul condus de Iulian Boia are în plan explorarea oportunităților de colaborare cu startup-uri și companii inovatoare. Scopul principal este dezvoltarea de noi parteneriate.

„Operaționalizarea sucursalei românești, începând din acest an, ne permite să venim cu alte servicii inovatoare. Să sprijinim firmele românești care doresc să automatizeze procesele financiare prin API și să implementeze soluțiile noastre de embedded finance (gestionarea operațiunilor bancare din propriile aplicații software, fără a fi necesară utilizarea manuală a unei platforme de banking online). Vom explora noi oportunități de colaborare cu startup-uri și companii inovatoare pentru a dezvolta noi parteneriate – integrarea cu aplicații software locale de e-commerce, contabilitate și management financiar”, a precizat reprezentantul Revolut România.

Viitorul va arăta diferit pentru că ne așteaptă schimbări importante, potrivit spuselor lui Iulian Boia. „ În următorii 10 ani, cred că vom asista la o adoptare masivă a tehnologiilor digitale în domeniul financiar. Vorbim inclusiv monede digitale și plăți fără numerar. Automatizarea proceselor, reducerea costurilor și transparența financiară vor continua să reprezinte priorități majore pentru companii”, a adăugat acesta.

