Gabriela Nistor, CEO-ul Salt Bank, a fost premiată în cadrul Galei Capital Femei de succes, Ediția 2024, pentru lansarea cu succes a primului neobank 100% românesc.

Salt Bank este cea mai nouă bancă lansată pe piața locală și primul neobank 100% românesc, o premieră care a presupus o pregătire intensă, având în vedere concurența existentă deja în domeniu.

Lansarea Salt Bank are la bază viziune, planificare, efort constant și oameni potriviți, dar mai ales multă muncă. De altfel, programul zilnic al CEO-ului cele mai noi bănci din România include 12 ore de efort susținut, zi de zi.

„Provocări au fost multe. În perioada pandemiei, când toate paradigmele s-au schimbat. Când în urmă cu ani am decis să mă îndrept spre un domeniu nou pe atunci în România, cardurile. Când am ales să trec de la o poziție în top managementul celei mai mari bănci din România, Banca Transilvania, la poziția de CEO la o bancă mică, cu un potențial fantastic, dar care trebuia desenată și construită de la zero. Acum sunt încântată de cum a evoluat cultura organizațională a Salt Bank. Și de faptul că avem aici, în România, primul neobank autohton.“, precizează CEO-ul băncii.