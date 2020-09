Gabriela Firea a postat pe pagina ei de Facebook primul atac direct la adresa noului primar general al Capitalei, Nicușor Dan.

Fostul edil social-democrat a notat că Nicușor Dan va reabilita conductele de termoficare cu banii europeni obținuți de ea.

”Primarul general ales spune că ”din primăvară începe reabilitarea conductelor de termoficare cu bani europeni!” Da, bani europeni (300 milioane de euro) obținuți de fostul primar general. Cu plăcere!”, este mesajul postat de fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea.

Firea a fost prezentă la sediul PSD

Marți dimineața, Gabriela Firea s-a prezentat la sediul PSD, acolo unde are loc o ședință a conducerii partidului. Aceasta a explicat motivul pentru care a pierdut Bucureștiul.

Potrivit Gabrielei Firea, alegerile au fost pierdute din cauza campaniei negative pe care contracandidații săi au dus-o împotriva sa în mediul online.

”Eu am 38%, iar PSD are 33% la CGMB. Cred că am contribuit și eu, pentru că sunt prima pe lista Consiliului General. Campania negativă din online și total mincinoasă ne-a afectat. Eu am făcut campanie pozitivă în online.

Până acum mi se spunea că sunt prea nouă, în partid, acum sunt veche, anchilozată? Nu la mine se referea domnul Ciolacu. Am niște bănuieli la cine se referea.

S-a luat decizia să urmăresc exit-poll-ul la Primărie sau la sediul din Băneasa. Așa s-a stabilit, din timpul săptămânii, de către conducere. Eu nu am de ce să mă rușinez, am obținut multe voturi. Eu vreau să văd caracatița. Au fost minciuni de campanie.

Când soțul meu l-a sunat pe Orban, în noaptea alegerilor, când i-a reproșat că m-a demonizat, el i-a zis că au fost declarații politice. Dacă prin declarații politice poți de demonizezi și să demolezi un om, atunci această campanie este una murdară.”, a declarat Gabriela Firea.

Ce spune Nicușor Dan

“Mandatul meu va începe undeva în jur de 10 octombrie, iarna o să înceapă pe 15 noiembrie, nu o să putem să schimbăm conducte în perioada asta.

Ce pot să promit este că în acest interval vom asigura stocuri pentru avariile, care în mod sigur vor fi foarte multe, vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detecție a avariilor.

Pe problema termoficării sunt două probleme – una de fond, că trebuie să înlocuim inelul principal, durează mult, dar ne vom apuca în primăvară pentru că avem banii europeni, și una de intervenție rapidă când avariile se produc, până când vom rezolva problema mare de fond, și asta e ce pot să promit acum”, a spus Nicușor Dan, la B1 TV.

Candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,76% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD – 37,98%, potrivit datelor parţiale ale BEC.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea