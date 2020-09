Fostul Primar General, Gabriela Firea, nu și-a ascuns dezamăgirea în legătură cu rezultatul alegerilor locale 2020, care a consemnat înfrângerea sa în fața lui Nicușor Dan.

Ceea ce pare că o supără cel mai tare pe Gabriela Firea este însă trădarea pe care o acuză din partea unor oameni pe care i-a crezut aliați.

”Va urma o perioadă dificilă pentru mine”

Astfel, Firea acuză faptul că pur și simplu i-a fost înfipt un cuțit în spate, lucru peste care nu se va putea trece foarte ușor.

„Va urma o perioadă dificilă pentru mine. Urmează un purgatoriu, urmează câteva luni de reproșuri a noii echipe, dar după câteva luni noua echipă va trebui să vină cu fapte.

Sunt aproape 5 puncte distanță între mine și principalul contracandidat. Cred că a fost un cumul de factori. Pe dreapta a existat un cumul de partide, dar pe stânga oameni care ar fi putut să facă front comun, și pe stânga unii au dorit să mă lovească alături de inamici. Atunci când și cei din familia ta te lovesc cu cuțitul în spate e mai dureros”, a spus Firea într-o postare live pe Facebook.

”E ultima mea intervenție în calitate de Primar General. Am predat totul ca să las lucrurile în ordine. Nu am ce să-mi reproșez, decât poate că am vrut să fac prea multe dintr-odată. Cu toată suferința de moment, e mai bine că se întâmplă așa.

”Nu aș fi avut susținere în CGMB”

Dacă aș fi primit al doilea mandat de la bucureșteni, nu aș fi avut susținere în CGMB, întrucât partidele de dreapta dețin majoritatea mandatelor iar proiectele ar fi fost imposibil de realizat” a mai spus Firea.

Nicușor Dan, candidatul independent la funcția de Primar General al Capitalei, susținut de alianța USR PLUS PNL, a câștigat alegerile locale din București.

”Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom începe schimbarea în bine a administrației. Bucureștiul are oameni pregătiți, oameni care au reușit în mediul privat, iar cu o capacitate ca a lor nu putem face nimic altceva decât să reușim.

Noi vom colabora cu toți pentru că trăim într-o lume complexă și Primăria nu poate fi condusă în stilul Elena Ceaușescu. Primăria este partenerul vostru.”, a declarat Dan duminică seară.

Foto: INQUAM / George Călin