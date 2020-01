Firea vrea să știe ce a făcut benefic Orban pentru bucureșteni în eventuala unei candidaturi pentru Primăria Capitalei

”Cred că sunt ultima persoană care să aibă opinie în ceea ce privește candidații celorlalte partide, dar pot să observ că în declarațiile publice, în postările de pe rețelele de socializare, cei care se referă la Primăria Capitalei și la mine sub nicio formă nu aduc în discuție un proiect în ce privește traficul, poluarea, educația. Tot ce se afirmă sunt fraze de genul: s-o batem pe Firea, s-o învingem pe Firea, să o alungăm pe Firea, să îi dăm cu ceva în cap lui Firea, eventual să o exterminăm fizic pe Firea. Cetățenii să aleagă între proiecte, și între oameni.

Domnul Orban, în cazul în care ajunge candidat la Primăria Capitalei, va trebui să le spună bucureștenilor ce a făcut în calitate de viceprimar al Capitalei – pentru că noi știm ce a făcut – și ce face acum ca prim-ministru. Domnul Orban trebuie să vină cu propria activitate în fața cetățenilor, cu anii ca viceprimar, pentru că rezultatele se cunosc, tind spre zero, și în calitate de de prim-ministru.”, a spus, la Antena 3, Gabriela Firea.

Vicepreședinte al PSD, Firea a adăugat că provocarea alegerilor anticipate ar putea avea un rezultat pe care PNL nu îl scontează

”Totul este posibil în această tabără politică. Ei vor să facă anticipate, deși nu este o criză politică. De unde știe domnul Orban cine va câștiga alegerile anticipate? Poate câștigă PSD și va fi desemnat premier de la PSD.”, a precizat Gabriela Firea.

