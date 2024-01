Gabriela Firea a emis o serie de declarații explozive, în cadrul unui interviu televizat. Afirmațiile au fost făcute după ce a acuzat că este ținută în șah de către PSD.

Fostul lider municipal a expus în detaliu legăturile sale cu membrii PSD. Atât cu cei din filiala București, cât și cu cei din conducerea centrală.

În cadrul unei discuții cu Anca Alexandrescu, Gabriela Firea a fost confruntată cu întrebarea privind perspectivele finale pentru liderul Marcel Ciolacu. Va sfârșit el într-un mod similar cu foștii președinți ai Partidului Social?

Fosta șefă a administrației Capitalei a respins categoric acest scenariu. Ea a adăugat că nu se implică în astfel de acțiuni.

Cu toate acestea, a subliniat că în istoricul său, PSD s-a distanțat semnificativ de aspirațiile populației, evidențiind rezultatele slabe înregistrate la alegerile europarlamentare din București, drept exemplu.

Gabriela Firea a evidențiat optimismul său în ceea ce privește alegerile, afirmând că PSD dispune de toate elementele necesare pentru a obține victoria.

„Nu, eu cred ca nu. Eu spun ca nu, si nu sunt omul care sa particip la astfel de lucruri, mai ales in situatia in care nu exista grad de comparatie.

Totusi, acum, ganditi-va ca in acea perioada si cu durere in suflet spun, Partidul Social Democrat ajunsese atat de indepartat de ceea ce a isi dorea populatia astfel incat la alegerile europarlamentare in Bucuresti s-au obtinut circa 14 procente.

Eu pierzand alegerile cu aproape 40 de procente. Deci ca sa va dati seama cat de mult ne indepartasem de ceea ce isi dorea publicul. Nu suntem ca partid in acea situatie”, potrivit Gabrielei Firea.