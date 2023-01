Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dispărut din mediul online. Cei doi au plecat într-o vacanță în Tenerife

Gabriela Cristea și Tavi Clonda obișnuiau să fie foarte activi în mediul online, însă aceștia au lipsit ceva timp, motiv pentru care fanii și-au făcut griji.

Internauții le-au trimis multe mesaje celor doi, iar prezentatoarea TV a dezvăluit motivul pentru care nu au fost activi în mediul online.

Cei doi au fost într-o vacanță în Tenerife, de unde s-au întors duminică noapte. Gabriela Cristea spune că amândoi au preferat ca în această vacanță să se bucure de prezența celuilalt.

De asemenea, vedeta a mai povestit că vor urma două vloguri pe YouTube cu imagini din vacanța lor, subliniind că vor fi publicate și câteva imagini pe rețelele de socializare.

“Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de ani. Am tot primit mesaje de la voi pentru ca nu am mai postat în feed de multa vreme, dar ne-am dorit tare mult sa ne bucuram mai mult de “noi” la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanta unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife si ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din alta lumea. Toate imaginile filmate le vom grupa în 2 vloguri pe care le vom încărca în curând pe YouTube iar zilele următoare o să urcăm aici mai multe poze. De astăzi la munca, dar vă povestesc mai târziu ce și cum!”, a povestit prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda merg rar singuri în vacanțe

Anterior, Gabriela Cristea a oferit un interviu în care a povestit că, de cele mai multe ori, ei merg în vacanță alături de fiicele lor, deoarece Tavi Clonda nu vrea să se despartă de ele.

“Eu aș vrea să plecăm pe undeva, dar am un soț care nu mai este soțul meu, este doar tatăl copiilor pentru că nu vrea să se despartă de ele”, a spus Gabriela Cristea.

Lucrul acesta era oricum știut de toată lumea deoarece Tavi Clonda a declarat că nu poate sta fără ele. Recent, acesta a fost nevoit să plece cu munca și a dezvăluit că i-a fost foarte greu fără cele două fiice ale sale.