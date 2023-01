Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite vedete de televiziune din România, cu o carieră şi o familie de succes.

Gabriela Cristea nu scapă de vizitele la medic

Asta nu înseamnă că este ferită de probleme, iar sănătatea ei a fost deseori afectată de stresul şi de munca epuizantă pe care a ales să o facă în televiziune.

Toate aceste probleme şi-au spus cuvântul, iar Gabriela Cristea consideră că asta este şi principala cauză pentru kilogramele în plus cu care se luptă şi acum.

„Pot să spun că am fost un caz fericit. Spre norocul meu, am descoperit că tind să dezvolt aceste probleme chiar când s-a declanșat boala.

Le puneam pe seama oboselii și a stresului. Mi-am făcut analizele și factorii endocrini și totul a fost în regulă.

Mi-am refăcut analizele după trei luni și am descoperit că sunt peste parametrii normali, cu puțin, dar eram. Am ajuns la medic exact când trebuia”, a explicat Gabriela Cristea la „Teo Show” cu ceva timp în urmă.

Probleme cu repetiţie pentru Gabriela Cristea: Am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când…

Problemele de sănătate au făcut-o să renunţe şi la emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, la sfatul medicului său endocrinolog.

Gabriela Cristea a ales un stil de viaţă cu cât mai puţin stres, însă cu mult sport, cursuri de pilates, dar şi o alimentaţie echilibrată.

Despre problemele sale de sănătate, vedeta a vorbit şi în cadrul unui interviu acordat pentru Viva. Ea spune că are probleme cu o infecţie care recidivează de fiecare dată când îi scade imunitatea în organism.

„Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade.

Încerc să rezolv aceste probleme și, apropo de întrebarea ta legată de oboseala emoțională, asta vine odată cu faptul că timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident.

În momentul în care nu mai faci față, din punctul de vedere al timpului, să poți să rezolvi toate problemele pe care le ai, atunci, evident, și clachezi, pentru că nu știi efectiv pe unde să scoți cămașa. Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal.

Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc. Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru sursa citată.