Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat partenerul de viață timp de o lună de zile

Gabriela Cristea vorbește adesea cu fanii ei atât despre viața profesională, cât și despre viața personală, unde povestește diverse detalii despre relațiile ei, fie ele de amiciție sau amoroase. Cu câteva zile în urmă, de exemplu, prezentatoarea TV a vorbit despre o relație amoroasă din trecutul ei, când, pentru o lună de zile, și-a înșelat partenerul de viață.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: Stop! Până aici”, a povestit vedeta în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena Stars.

Gabriela Cristea, despre divorțul de Marcel Toader

Vă amintim că, cu ani de zile în urmă, Gabriela Cristea a trecut printr-un divorț mediatizat, în urma căruia a pierdut prieteni, dar a învățat lecții importante despre prietenie, familie și căsătorie. În 2013, vedeta a divorțaț de Marcel Toader (născut – 4 ianuarie 1963, decedat – 3 august 2019), însă abia acum a decis să vorbească despre experiența trăită.

Gabriela Cristea a recunoscut că i-a fost greu, atunci, pentru că oamenii o priveau „ca pe o divorțată”, nemaifiind bine primită la diverse evenimente pentru că era singură, iar femeile căsătorite nu se simțeau confortabil când soții lor erau în preajma ei.

„Dragilor, am simțit nevoia să vorbesc despre ceva foarte, foarte serios, despre divorț. O cunoștință trece printr-o astfel de situație și cumva am rememorat toate acele momente prin care am trecut și eu în urmă cu vreo 11 ani. A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut.

E greu când oamenii încep să te privească ca pe o divorțată. Din perspectiva asta vreau să vorbesc. Oamenii care divorțează nu au nevoie de empatia gratuită, n-au nevoie să li se plângă de milă și mai ales nu au nevoie să le fie denigrat fostul partener. Au nevoie doar să li se spună că va fi bine și că undeva la capătul drumului, după ce se termină această perioadă, lucrurile vor fi simple și ce e bun abia apoi va veni.

Îmi aduc aminte că eram sigură că nu mă voi recăsători niciodată și credeam că acolo s-a cam terminat tot ceea ce aș fi putut să construiesc cu viața mea, dar uite că Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva, ceva bun, ceva din suflet și cu generozitate. Îmi aduc aminte însă că perioada nu a fost una ușoară, ba din contră.

De exemplu, unul din lucrurile pe care le-am remarcat a fost că nu mai eram invitată în compania cuplurilor, femeilor parcă le era teamă să mă invite acolo, de parcă soțul lor s-ar fi lăsat pradă faptului că eu eram brusc o femeie singură. Dacă ieșeam ca fetele era ok, compania lor o aveam, dar să nu apară și bărbații prin preajmă. Am pierdut prieteni, dar am și câștigat prieteni, mi-am dat seama cine îmi este cu adevărat alături, cumva am reușit să cern sita în momentul în care am divorțat și ăsta cred că a fost un lucru bun pentru mine”, a povestit vedeta.